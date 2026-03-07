Con 35 años de historia, los Fondistas Toledanos corren contra el tiempo... a cualquier edad

Hace ya 35 años, la Asociación Fondistas Toledanos nació como una reunión de amigos con ganas de correr y, con el paso de los años, se ha convertido en una referencia de convivencia y constancia en Toledo. Su historia se entiende a través de quienes la han dirigido durante distintas etapas: Ricardo Ortega, fundador y primer presidente; Sagrario Ruiz, conocida como 'Yayo'; y su actual presidente, José Ignacio Gómez.

Ricardo Ortega no es solo uno de los impulsores de la asociación. Médico de profesión -ya jubilado- y exatleta internacional, fue plusmarquista nacional de maratón en los años ochenta y uno de los nombres destacados del atletismo español de su generación. Con esa experiencia a sus espaldas, su idea nunca fue crear un grupo competitivo, sino un espacio abierto al deporte.

Ricardo Ortega, 'Yayo' y José Igancio Gómez cuentan a El Periódico de España la trayectoria de la Asociación Fondistas Toledanos / M.S.

"Lo nuestro nunca ha sido un entrenamiento reglado. Ha sido correr", explica a este periódico. La filosofía era clara desde un principio: salud, compañerismo y constancia. Y cuando mira hacia atrás, lo resume sin titubeos: "Es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. No el ayudar a fundarla, sino el estar en ella".

Más allá del asfalto toledano... han corrido maratones e incluso el Camino de Santiago

Carreras los domingos, excursiones de fin de semana... Ricardo, a sus 72 años, suma 25 maratones en sus piernas. Algunos de ellos acompañado de sus amigos de la asociación -como la de Nueva York, Roma o Lisboa-, con quienes también ha hecho el Camino de Santiago corriendo desde Toledo. "El último de ellos fue en 2010, pero también me acuerdo del primero que hicimos en 1999, fuimos corriendo hasta León haciendo las etapas cada fin de semana. Y ya desde León llegamos a Santiago en cinco días", recuerda Ortega.

Realizaron el Camino de Santiago corriendo en 1999 y 2010 / Cedida

Tras los primeros diez años y con su crecimiento, llegaron nuevas responsabilidades. 'Yayo', quien fue una de las primeras mujeres de la asociación y su marido uno de los primeros socios, asumió la presidencia en una etapa sin herramientas digitales. "Cuando yo lo cogí no había ni blog ni redes sociales. Era todo el día con el teléfono", recuerda. La organización era artesanal y constante: "Organizabas viajes, hoteles… y mientras tanto se me quemaba la comida". Aquellas experiencias no solo suponían correr en otro lugar, sino convivir intensamente durante días.

Entre los eventos destacados hay uno que esperan todos los años, desde hace 25, con los brazos abiertos: la Carrera del Corpus Christi. Un evento que para esta edición prometen "será especial" y que se celebrará el próximo 31 de mayo. Símbolo de la asociación hacen honor a su socio fundador, José Luis Pantoja, fallecido en el año 2000.

En sus filas actuales hay todo un campeón sénior: Juan López

Entre las figuras destacadas emerge la de Juan López como símbolo del espíritu fondista. Empezó a correr con 66 años después de jubilarse y ha demostrado que nunca es tarde. "El éxito de Juan es que ha empezado muy tarde", explica Ricardo, quien además es su entrenador.

Juan López batió el nuevo récord mundial de 50 kilómetros a sus 81 años / RFEA

"Cuanto antes gastas tu potencial, antes se acaba. Él empezó después y por eso ha rendido tan bien". A sus 82 años, ostenta el récord mundial en la categoría de 80 a 84 años en los 50 kilómetros, rebajando la anterior plusmarca en 49 minutos y 2 segundos. Un estado físico que ha despertado el interés de la comunidad científica. Hace unos meses que el toledano se prestó para ser objeto de una investigación por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con cuatro universidades italianas.

"El éxito no ha sido competir, ha sido seguir viniendo"

Juan López es uno de los 163 socios que no se pierden las salidas de los domingos -con más de 30 recorridos diseñados- siguen siendo el corazón del club. Desde el circuito clásico de la Puerta de Bisagra y el Valle hasta rutas con "escapatorias" para quienes necesitan acortar. Después, el desayuno compartido. Ya sea su clásico roscón de Reyes de cada año o los jamones ganados y comidos en grupo. Los disfraces en carreras especiales y, siempre, las risas. Porque, como resumen ellos mismos: "El éxito no ha sido competir, ha sido la amistad y seguir viniendo"

Los corredores de la asoiciación en un entrenamiento durante un domingo / Cedida

Hoy, José Ignacio Gómez dirige una asociación distinta en contexto, pero fiel a su esencia. "Los socios nuevos no tienen ese concepto de asociación que teníamos antes", reconoce, aunque subraya el orgullo compartido: "Creo que cualquier socio debe estar muy orgulloso de la asociación".

Mirando al futuro, Ortega lanza una reflexión que conecta pasado y presente: "Si quieres que esto perviva y dure muchos años, los que tenemos experiencia deberíamos seguir colaborando". Porque, más allá de los kilómetros acumulados, el verdadero éxito ha sido mantenerse unidos.