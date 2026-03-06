La fotocopia del DNI ya no será necesaria para solicitar la nueva tarjeta en los autobuses urbanos de Toledo

Novedades importantes respecto a la solicitud de la nueva tarjeta para empadronados en los autobuses urbanos de Toledo. El Ayuntamiento y la concesionaria de dichos autobuses urbanos de la ciudad, UNAUTO, han dado marcha atrás y ya no van a pedir la fotocopia del DNI para solicitar esta nueva tarjeta para empadronados en la capital.

Eso sí, esta tarjeta permitirá seguir manteniendo a sus usuarios el descuento del 40% en la tarjeta general mensual y en los bonobús, ahora aplicable a empadronados y no empadronados.

La nueva tarifa comenzará a aplicarse en abril

Este cambio viene precedido de una denuncia en forma de reclamación que presentó el pasado martes la organización de consumidores FACUA. Dicha reclamación fue compartida ante el consistorio toledano y la empresa UNAUTO por la gestión que se estaba realizando para llevar a cabo el cambio de modelo.

Nuevas tarifas en los autobuses urbanos de Toledo a partir de marzo: cómo conseguir descuentos en el nuevo precio / Ayuntamiento de Toledo

En concreto, se ponía en duda la petición de la fotocopia del DNI para poder obtener esta tarjeta. Por otra parte, cabe recordar que la nueva tarjeta conlleva una nueva tarifa especial para empadronados que comenzará a aplicarse el próximo 1 de abril.

Requisitos actualizados para la solicitud de la nueva tarjeta

Tras este cambio, la empresa UNAUTO ha habilitado un formulario en su página web para poder trasladar los datos necesarios para pedir dicha tarjeta general mensual o bonobús para empadronados.

En este formulario online, se solicita elegir entre tarjeta general y bonobús, además de aportar nombre, apellidos, número de DNI, fecha de cumplimentación del documento (poner el día que se envíe dicho formulario) y, por último, se solicita adjuntar una fotografía tipo carné en formato JPG.

Dicho formulario también está disponible en la oficina de UNAUTO, ubicada en la estación de autobuses. Una oficina en la que tampoco se solicitará, a partir de ahora, una fotocopia del DNI para realizar este trámite.

No hay fecha límite para presentar la documentación

Una de las principales dudas que tienen los usuarios del transporte urbano, empadronados en la ciudad, es la existencia o no existencia de un plazo máximo para solicitar esta nueva tarjeta. La respuesta es que no lo hay. No existe un plazo máximo al uso para solicitarla.

Sin embargo, UNAUTO indicaba que la documentación se debería haber entregado antes del 28 de febrero para poder beneficiarse de ese descuento desde el minuto uno, es decir, desde el próximo 1 de abril. Esto se debe a que, ante el número de peticiones, la compañía se daba un margen de un mes para expedir las tarjetas.

El abono mensual del autobús urbano de Toledo tendrá una nueva tarifa / Ayuntamiento de Toledo

En este sentido, cualquier usuario la podrá pedir en la fecha que estime oportuno, aunque la empresa no garantiza tenerla ya expedida para la puesta en marcha de esos descuentos para empadronados en Toledo.

De hecho, no es necesario llevar empadronado un tiempo, es decir, un usuario puede empadronarse hoy mismo en la ciudad, y en ese mismo instante, solicitar dicha tarjeta.

¿Tengo que volver a pedir la tarjeta si ya la he solicitado previamente?

Para aquellas personas que ya hayan enviado la documentación por correo electrónico o la hayan presentado estos días en la oficina de UNAUTO, no será necesario volver a realizar este trámite para contar con la nueva tarjeta para empadronados.