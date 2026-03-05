Nueva depuradora en el Polígono de Santa María de Benquerencia (Toledo): presupuesto y plazos

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado en la mañana de este jueves las obras de modernización y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Polígono de Santa María de Benquerencia, y ha destacado el "esfuerzo conjunto para transformar una infraestructura clave para la salud ambiental de la ciudad".

El proyecto se enmarca en un ambicioso plan de inversión que alcanza los 5 millones de euros, 4 de inversión directa y 1 millón indirecta. De esta cantidad, 3 millones se destinan específicamente a la depuradora de Benquerencia que tiene un plazo de ejecución de doce meses, "estamos hablando de que se va a tratar de una depuradora nueva, no va a tener nada que ver con lo que había antes", ha afirmado Velázquez.

Hasta la fecha, ya se han ejecutado 20 inversiones por valor de 700.000 euros y se encuentran en marcha otras 30 actuaciones por un importe cercano a los 2 millones de euros, según han explicado.

Una planta que ha sufrido mucha contaminación

Por otro lado, el alcalde ha recordado que esta planta "ha sido, lamentablemente, protagonista de episodios de contaminación en el pasado", y es que entre 2021 y marzo de 2025, este punto de vertido acumuló 11 sanciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), con un coste de casi 160.000 euros para las arcas municipales, por lo que "gracias a estas inversiones podemos garantizar que la situación va a ser radicalmente distinta y que vamos a acabar de manera definitiva con el punto de vertido más contaminante que tenía Toledo", ha explicado.

Esta intervención forma parte del Plan de Vertidos Cero impulsado por la Concejalía del Río Tajo, que ya ha logrado eliminar 11 puntos contaminantes del visor de la Cátedra del Tajo, además de otros tres detectados por los técnicos municipales.

El alcalde ha concluido agradeciendo el compromiso de Aqualia y la labor de los técnicos municipales, destacando el cambio de estrategia del actual equipo de Gobierno, "hasta ahora habíamos vivido de exigir el cierre del trasvase y participar en proclamas, pero nadie hacía lo que era su competencia, eliminar los vertidos de nuestro propio término municipal, y ahora esto ha cambiado porque tenemos un equipo que se toma en serio la salud del Tajo para lograr un río más saludable en esta legislatura", ha finalizado.