Toledo llora la muerte de Mariano 'Nano' Díaz-Chirón, uno de los hosteleros más queridos de la ciudad

El sector de la hostelería de Toledo está de luto. El pasado martes falleció a los 58 años de edad Mariano Díaz Chirón-Salamanca -más conocido como 'Nano'-, que regentaba varios restaurantes de la ciudad: el 10 de Santo Tomé, Restaurante Plácido y El Café de las Monjas. Un cáncer ha arrebatado a los toledanos a uno de los hosteleros más queridos en la ciudad. Los vecinos le recuerdan como alguien "dispuesto y sobre todo muy cercano".

Perteneciente a una familia con larga trayectoria en el sector, dirigía los bares anteriormente citados junto a sus hermanas Sagrario, Ana, Mayka y Marta Díaz. Una familia con una dedicación plena a la hostelería. En el caso de Nano y sus hermanas representan la tercera generación de la saga familiar que ha hecho -y hace- felices a los toledanos y turistas en sus bares, con algunos de sus platos típicos como las carcamusas.

Esta tradición familiar la comenzaron sus abuelos paternos, Manuela y Mariano, en el Restaurante Chirón, hoy sede de Fedeto, y con sus abuelos maternos, Sagrario y Plácido, con la Taberna y posteriormente en el Restaurante Plácido. Posteriormente, sus padres Sagrario y Mariano continuaron con el legado que ahora mantienen en pie las hermanas de Nano, que le homenajearán cada día con sus servicios.

Desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo transmiten "a su familia, amigos y colaboradores nuestro más sentido pésame".