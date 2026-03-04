El Ayuntamiento de Toledo redefine el futuro del edificio San Juan de Dios: será un centro de día y residencia

El edificio San Juan de Dios de Toledo no será finalmente un hotel. El alcalde de la capital, Carlos Velázquez, ha anunciado un cambio de rumbo en el proyecto previsto para este inmueble del Casco Histórico, que pasará a tener un uso asistencial como centro de día y residencia de mayores. La decisión supone dejar atrás la propuesta hotelera que se había planteado inicialmente y responder "a una demanda histórica de los colectivos vecinales".

Este anuncio se realizó en la jornada de ayer, donde el edil mantuvo un desayuno informativo organizado por el periódico La Tribuna. Esta decisión se alberga dentro del proyecto 'Toledo Emerge', que esté llevando a cabo el ayuntamiento de la mano de la Diputación de Toledo para la recuperación de edificios abandonados de la capital, y "supone un giro en la planificación patrimonial del Casco Histórico, garantizando la compatibilidad con el uso hostelero mediante la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior", seguía Velázquez.

La antigua sede de RNE pasará a ser viviendas

Sin embargo, el edificio San Juan de dios no ha sido el único asunto abordado. En la misma comparecencia se confirmó que la antigua sede de Radio Nacional de España (RNE), también en el Casco Histórico, se destinará a la construcción de nuevas viviendas. Con esta actuación, también dentro del proyecto 'Toledo Emerge', el Ayuntamiento busca impulsar la recuperación residencial del centro, uno de los grandes retos urbanísticos de Toledo en los últimos años. Un proyecto que el mismo alcalde aseguró que "la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda ya ha recibido el encargo de realizar los estudios y análisis previos necesarios”.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante el desyuno informativo / Ayuntaiento de Toledo

En este sentido, Velázquez quiso incidir en la necesidad de apostar por las políticas de vivienda que buscan revertir el éxodo de jóvenes toledanos “queremos que todo toledano que quiera vivir en Toledo pueda hacerlo, no es una frase vacía, es una necesidad tras 30 años de pérdida de población hacia los municipios del alfoz", aseguró. De esta manera este edificio de viviendas públicas se sumaría a las dos promociones de viviendas presentes en la Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo en el barrio de Santa Bárbara. A la espera de conocer si las viviendas de San Cristóbal serán en régimen de venta o de alquiler.

Respecto a Alamillos del Tránsito, prevé que las obras arranquen este mes de marzo de manera similar a la desarrollada en el Salón Rico y el Corral de Don Diego, el cual contempla 28 viviendas y 70 plazas de aparcamiento.