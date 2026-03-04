Ana Locking, la 'niña rara' de Toledo que ahora es un referente de la moda: "Ser diferente es mi fortaleza"

Desde este miércoles 4 de marzo, se podrá visitar en la Sala Canal Isabel II la exposición 'Ana Locking. Nostalgia / Utopía'. Con este espacio, una de las diseñadoras más reconocidas de de España presenta un recorrido por sus veinte años de carrera. Para la toledana, la moda no es solo estética, sino que representa un lenguaje narrativo, emocional y político, buscando demostrarlo con esta muestra.

Con más de 160 prendas expuestas, y hasta el mes de julio, las personas que se acerquen podrán descubrir como Ana Locking ha ido evolucionando en su carrera. Después de haber vestido con sus piezas a la reina Letizia, Rossy de Palma o Penélope Cruz, entre otras grandes artistas, ahora "cumple un sueño" con esta exposición que recoge sus recuerdos y la imaginación de un futuro más prometedor.

Así es la exposición de Ana Locking "Nostalgia/Utopía"

Ana Locking y su comisario Alberto Gonper empezaron a preparar esta exposición, 'Nostalgia/Utopía', hace más de un año y medio. Ahí se dieron cuenta de que los trabajos de la diseñadora se movían siempre entre la nostalgia y la utopía, dando título a este recorrido artístico.

"Buceando en mis colecciones vi que se dividían entre algunas más nostálgicas, que hablan sobre el espíritu humano, sobre el amor, sobre la pasión, sobre el deseo, sobre los sueños, sobre artistas que yo admiro y que he hecho homenajes, y luego están colecciones más utópicas, que es mi lado reivindicativo, más peleón, más crítico", explica en declaraciones a La CRónica de Toledo dentro de El Periódico de España.

Aunque la propia diseñadora toledana se considera muy joven y con mucho futuro por delante para tener una exposición retrospectiva, lo cierto es que los logros de su carrera invitan a tenerla. Esta convencida que el público va a poder conocer al 100% quien es Ana Locking, además de sorprenderse con algunas de su recorrido artístico, como sus complicados inicios, los viajes para inspirarse o las estrellas que le han acompañado.

Ana Locking junto al vestido que diseñó para la reina Letizia / R.R.

La primera colección de Ana Locking, 'Reentry', llegó en el año 2008, después de que la toledana tuviera que cerrar su primera marca, Locking Shocking. En ese momento, la diseñadora se encontraba en un momento personal muy difícil en el que la moda fue su cura: "Me quedé sin oficina, me quedé sin equipo, me quedé sin nada, en una casa pequeñita en la que yo vivía y tenía todo metido en cajas, casi no cabía".

Para ella, en los momentos de más bajón, son en los que más tienes que arreglarte, como un medio para empoderarte: "Y pese a todo, me levantaba por las mañanas, me vestía, me maquillaba, me ponía tacones y me sentaba en la mesita chiquitita del salón, porque todo estaba ocupado por cajas, y me ponía a diseñar, como diciendo, esto no va a poder conmigo, tengo que tirar para adelante, hay que buscar una nueva luz en esta oscuridad", señala.

Gracias a esta exposición, Ana Locking se ha descubierto y conociendo nuevas partes de ella: "Tengo esta parte, que a mí me gusta guardar de niña, de disfrutar de las pequeñas cosas, no dar todo por hecho, no ser una mujer supermadura de 50 años que ya lo ha visto todo y lo ha hecho todo, seguir disfrutando por las pequeñas cosas de la vida y por lo que la vida te trae, esa parte infantil a mí me gusta mucho conservarla".

Y al mismo tiempo, quiere luchar por los derechos y ser comprometida socialmente, algo que a día de hoy puede ser muy utópico, cuenta en la conversación con este periódico.

Ana Locking todavía tiene muchos sueños pendientes

Gran parte de la audiencia la conoció a través del formato de AtresPlayer 'Drag Race España'. Un programa en el que se ha mostrado por completo, ganándose el cariño de todo el colectivo LGTBI, muy presente durante toda su trayectoria: "Hay un compromiso por mi parte fuera también de la grabación, ven que estoy allí y que estoy aplaudiendo y que estoy gritando y que estoy disfrutando, ven que hay colecciones como 'Realness' sobre la cultura ballroom".

La toledana asegura que su compromiso es natural y que no es algo que le haya surgido a raíz de estar en un programa como este: "Siempre me he sentido, en cierta manera, dentro del colectivo, me siento que me han acogido con los brazos abiertos desde que era muy jovencita, siempre he estado ahí, siempre".

A pesar de todos los logros de los que puede presumir, Ana Locking todavía tiene muchos sueños pendientes: "Uno de los más grandes sería hacer el vestuario escénico para una ópera, es algo que siempre me ha fascinado". Además, guarda un espacio muy especial para su ciudad, Toledo.

"Siempre que he querido trabajar con artesanos en castellano-manchegos he tenido impedimentos, he querido hacer cosas artesanales, enfocadas en atraer turismo y siempre ha sido algo utópico", deseando poder representar la cultura de su comunidad autónoma.

La diseñadora se considera "una niña rara", que nunca ha tenido impedimentos para salirse del camino establecido. Cree que es un buen momento para salirse de la norma y abrazar lo que de verdad eres: "La identidad prima por encima de todo en el individuo y hay que defenderla, quererla, abrazarla, amarla, la propia para llevarla al mundo y que el mundo la recoja, aunque lo tengas todo en contra, el momento llegará y, en vez de señalarte con el dedo en plan qué rara eres, sentirás que esa es tu fortaleza y que eso forma parte de tu esencia y se aplaudirá.", es su mensaje.