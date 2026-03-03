'Angelita', la toledana de 104 años que fue la primera en sacarse el carnet de conducir en la ciudad, ¡y sigue con vida!

A Ángeles Moreno todo su entorno le ha llamado siempre Angelita. Así lo hacían en 1922 y así lo siguen haciendo en pleno 2026, porque esta manchega sigue en pie, y con más vida que nunca, con 104 años.

Es la segunda toledana más longeva y unas de la que más de todo el país. Además, fue la primera mujer de toda la ciudad en sacarse el carnet de conducir (y a la primera), "alrededor del 1960", porque trabajaba en un garaje familiar y no le quedaba más remedio. Lo recuerda con emoción y mucha alegría. No es para menos.

Y es el más claro ejemplo de lo que vivieron nuestros antecesores: una vida marcada por el sufrimiento y la lucha, para entregar un país mejor, del que ahora disfrutamos las nuevas generaciones.

Siempre vinculada a ‘su’ Toledo

Vivió toda la vida en la plaza de los Postes, y todavía lo rememora con cariño, "me pasaba el día jugando allí con mis dos hermanas, sobre todo con la mayor". Y es precisamente esto lo que más echa de menos de su vida actual, sus paseos por Toledo. "Qué bonito es Toledo pero qué ‘cansao’ por sus cuestas", afirma Angelita. Y lo que más le gusta de nuestra ciudad son el Alcázar y la Catedral: "Son espectaculares".

Ahora, y desde hace diez años, vive en una residencia ubicada en Azucaica, donde tiene actividades y vida, pero no como antes. Y es la mayor de la residencia, claro: con 104 años, 1.248 meses, 4.992 semanas y 37.960 días, ¡casi nada!

Y, a pesar de que echa de menos sus viajes -que nos cuentan sus familiares que "eran muy frecuentes"- le gusta la residencia en la que se encuentra, porque realizan actividades y en las fiestas de la ciudad les llevan al centro a dar paseos.

Se hizo 'mujer' demasiado pronto

El fallecimiento de su madre con solo 11 años le cambió la vida. Todavía se acuerda de ello. Por aquel entonces, la mujer tenía un papel asociado al hogar, y la muerte de su madre, al ser ella la hermana mayor, "le hizo hacerse cargo de la cocina y del resto de hermanos: Matilde, Mercedes, Pepe y Demetrio", explican sus familiares, que recalcan que ha sido "una mujer muy luchadora, que se tuvo que hacer mujer demasiado pronto, porque no le quedó más remedio".

Su familia tenía un negocio llamado ‘Garaje Toledo’ -ubicado junto a la universidad- y aquí trabajó 30 años de su vida. Este acabó cerrando y desde entonces comenzó a trabajar en la centralita de Hacienda de Toledo, donde fue "más feliz que nunca. Quería quedarme hasta los 70 años, pero no fue posible. Es de lo que más orgullosa estoy en mi vida", explica.

¡Angelita es de récord! Por poner en contexto todo lo que ha vivido la toledana, ella nació (1922) antes que... Primera llamada telefónica entre España y Estados Unidos (1928)

Creación de Mickey Mouse (1928)

Crack del 29 y Gran Depresión Mundial (1929)

Primer Mundial de Fútbol (1930)

Bolígrafo moderno (1938)

Nacimiento del DNI en España (1944) ¿Y cuáles son las personas más longevas de España y del planeta? La mujer más longeva del país es Teresa Fernández Casado , procedente de León, con 112 años

, procedente de León, con El hombre es Jesús Redondo Bermejo . 110 años (Cañaveral, Cáceres)

. (Cañaveral, Cáceres) La persona más longeva del planeta en la actualidad es Ethel May Caterham , con 116 años (de Hampshire, Inglaterra)

, con (de Hampshire, Inglaterra) El récord histórico lo tiene Jeanne Calment, una francesa que alcanzó los 122 años

"Hay que ser buena persona"

Al pedirle un consejo para los jóvenes que llevarán el rumbo de este país, Angelita no duda: "Que sean buenas personas y que disfruten mucho, porque llega un momento en el que eso se acaba", matiza.

Hoy, tras cerca de 35.000 días vividos, Ángeles no se olvida de su infancia, de su Toledo, de sus cientos de viajes, de sus hermanos... Es el claro ejemplo de una generación que prácticamente entregó su vida por su familia y por las nuevas generaciones. No tuvo hijos, pero siempre está acompañada en la residencia por sus familiares, y Angelita tiene todavía cuerda para rato.