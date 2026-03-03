El Ayuntamiento de Toledo inaugura una web para informar sobre las obras del 'Renace Tajo': tan solo quedan cuatro meses

El río Tajo no se concibe sin Toledo al igual que al río no se le concibe sin la ciudad manchega. Los antepasados de la región se bañaban en el Tajo, pero desde 1972 se prohibió. Ahora, 54 años más tarde, desde el ayuntamiento quieren que el río renazca con la iniciativa ‘Renace Tajo’. Este proyecto, que empezó en octubre, contempla transformar por completo la zona:

Un corredor verde con 1.300 árboles (sobre todo Almez, Sauce y Olmos).

(sobre todo Almez, Sauce y Olmos). Nuevo embarcadero . El proyecto incluye la construcción de un nuevo embarcadero en la zona del Puente de Galiana que permitirá, por primera vez, practicar deportes de remo en el río Tajo a su paso por Toledo. Esta actuación, integrada en la recuperación ambiental de las riberas, facilitará el acceso al cauce en un entorno acondicionado y de fácil acceso, fomentando el uso deportivo y el disfrute del río como parte del nuevo corredor verde que transformará este espacio natural, y sobre todo hará recuperar la conexión que antes existía entre el Tajo y los toledanos.

. El proyecto incluye la construcción de un nuevo embarcadero en la zona del Puente de Galiana que permitirá, por primera vez, en el río Tajo a su paso por Toledo. Esta actuación, integrada en la recuperación ambiental de las riberas, facilitará el acceso al cauce en un entorno acondicionado y de fácil acceso, fomentando el uso deportivo y el disfrute del río como parte del nuevo corredor verde que transformará este espacio natural, y sobre todo hará recuperar la conexión que antes existía entre el Tajo y los toledanos. Se recuperarán ecosistemas fluviales .

. Eliminación del antiguo canal de la noria . Se suprimirá esta infraestructura obsoleta para favorecer la renaturalización del espacio y recuperar la continuidad ambiental de la ribera.

. Se suprimirá esta infraestructura obsoleta para favorecer la renaturalización del espacio y recuperar la continuidad ambiental de la ribera. Y con todas las actuaciones se reducirán los riesgos de inundaciones en sus entornos.

Nace una web para conocer todo sobre 'Renace Tajo'

Este proyecto, con una inversión de 2.456.489 euros, "acabará como tarde en junio", explica a La CRónica de Toledo Rubén Lozano, concejal del Tajo. Toda la ciudad está pendiente de la recuperación de este entorno, y por ello mismo desde el ayuntamiento han creado una web en la que irán informando sobre todas y cada unas de las actuaciones en las riberas del río.

Esta página ofrece contenidos actualizados sobre los objetivos del proyecto, líneas de actuación, el estado de las obras, actividades divulgativas... Es, para el ayuntamiento, "una herramienta de transparencia y comunicación abierta". Además, a través de esta plataforma digital también se pone en conocimiento de los ciudadanos el Plan de Infraestructuras Verde y Azul de Toledo, el cual informa y asesora a los vecinos hacia acciones favorables para la biodiversidad tanto terrestre como fluvial.

"Un proceso largo que merecerá la pena"

El concejal nos cuenta que "ha sido un proceso muy largo, de mucho papeleo y burocracia, pero los toledanos en solo cuatro meses volverán a disfrutar de su río, nuestro río".

Y ello, más allá del disfrute, supondrá una potente inyección económica para la ciudad, ya que atraerá cada día a centenares de toledanos y turistas, que ahora tendrán otra visita más marcada en sus agendas. "Literalmente vamos a recuperar muchas hectáreas de terreno y espacios que estaban abandonados y que ahora va a haber zonas de ocio, infantiles y deporte... va a ser un cambio total", explica Rubén Lozano.

"El Tajo no volverá a ser abandonado"

Desde el ayuntamiento aseguran -e incluso prometen- que "no debemos volver a llegar a esta situación. Hemos cerrado un acuerdo con un club de piragüa de la ciudad para que haya un uso responsable del entorno. Además, el mantenimiento de estos espacios se contemplará dentro del plan de conservación de parques y jardines de la ciudad", afirma.

Con 30 personas trabajando en las actuaciones, ya solo quedan cuatro meses para volver a disfrutar del Tajo, con un espacio seguro y accesible para todos los toledanos: mayores y pequeños. No solo renacerá el Tajo, renacerá toda la ciudad. Además, el concejal confiesa que "no será la última actuación que hagamos en el Tajo, pero sí la más extensa".