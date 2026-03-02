Julián Lominchar coloca a Toledo en lo más alto del cine con su cuarto Goya: "Tenía la corazonada de que ganaríamos"

La ciudad de Toledo ya puede presumir de tener un nuevo Goya en sus vitrinas. El pasado sábado se celebró en Barcelona la 40ª edición de los Premios Goya, y allí estuvieron representando a la ciudad manchega Julián Lominchar, supervisor de la animación de la película Decorado (nominada a mejor película de animación), y Alberto Torres, productor de Una cabeza en la pared, en la categoría de mejor cortometraje de ficción.

Y el primero de ellos, Julián, logró hacerse con la estatuilla después de competir con otras cuatro películas: Bella, El tesoro de Barracuda, Norbert y Olivia y el terremoto invisible.

De 45 años de edad, Julián Lominchar es natural de Corral de Almaguer, un municipio de 5.280 habitantes ubicado a unos 90 kilómetros del centro de Toledo. Para él, este premio es "satisfacción pura porque la academia ha reconocido nuestro trabajo. Lo esperábamos porque había muchas posibilidades, pero por otro lado había mucha competencia. Tenía la corazonada de que nos lo llevaríamos, porque éramos de lo más correcto dentro de lo que había nominado", explica a El Periódico de España. Y es que desde que lanzaron la película no han cesado los premios para ellos:

Fue reconocida en el prestigioso festival ' Fantastic Fest ', en Austin.

', en Austin. Ganadora en la categoría de animación en los 'Premios Forqué'

Premio 'Días de cine' a mejor largo de animación

Y al que tampoco pilló por sorpresa estar en una cita grande del cine es al propio Julián, que ya atesora varios premios Goya... y dos nominaciones a los Óscar:

Nocturna, una aventura mágica: ganadora a mejor película de animación en los Goya de 2008.

Chico y rita: ganadora a mejor película de animación en los Goya de 2011. Esta también fue nominada a los premios Óscar en la misma categoría.

Robot dreams: mejor película de animación y mejor guión adaptado en 2024. Y nominada a los premios Óscar.

'Decorado', una película con trama para jóvenes y adultos / CEDIDA

'Decorado', visto desde dentro por uno de sus creadores

No es tarea sencilla realizar una película de este calibre. De hecho, el toledano nos cuenta que han tardado "unos cinco años", que suele ser la media en este tipo de películas: "Desde que se empieza con el guion y a desarrollar la idea del director es año y medio aproximadamente, otro año para la parte de animática, y otros dos años de producción". En esta película en concreto han trabajado unas 300 personas y el presupuesto medio que, "varía según la productora, está entre cuatro y seis millones de euros".

Para él, lo más especial de este largometraje es "que los dibujos están hechos a mano y no con el ordenador, esto ya es especial y le da mucho empaque. El público suele pensar que por ser animado es infantil, pero en este caso la trama es para jóvenes y adultos. Además, trata sobre muchos problemas de la vida que tenemos en nuestro día a día y el que vea la película se va a sentir muy identificado".

Y dentro del mundo de la animación, para este experto su película favorita siempre ha sido Pinocho, que "es de 1940 y por la narrativa que tiene, personajes, animación... parece imposible que sea de hace tantos años", y el país que destaca en el sector de animación para él es Francia, "por toda la calidad con la que trabajan, lo miman mucho todo".