¿Podrá verse desde Toledo el eclipse lunar de mañana? Esto dicen los expertos

Los amantes de la astronomía saben de sobra que el cielo de Toledo, cuando este se encuentra despejado, es el escenario perfecto para contemplar fenómenos astronómicos, como la Superluna del Castor del año pasado. Y para todos aquellos que se pregunten si podrán ver durante este martes 3 de marzo el eclipse total de Luna cuando esta quede totalmente eclipsada adquiriendo un color rojizo... tenemos malas noticias.

La luna llena de marzo es además el segundo de los cuatro eclipses que nos brinda el calendario astronómico de 2026, según explican desde el Instituto Geográfico Nacional, "apenas no será visible en España". El inicio del eclipse "tendrá lugar a las 8:47 horas de Tiempo Universal (TU)", horario en el que Europa y África se encontrará en horas diurnas.

Según informa la institución, "la zona en que será visible viene delimitada por la curva etiquetada con iP en la figura adjunta; corresponde a América y los extremos orientales de Asia y Oceanía. El eclipse parcial, (iS) es visible a partir de las 9h 52m y finaliza (fS) a las 13h 18m, se podrá observar desde gran parte de América y Asia, y desde Oceanía. La fase de totalidad comenzará a las 11h 06m (iT), y terminará a las 12h 04m (fT), y la franja de visibilidad incluye Norte y Centroamérica, y la mitad oriental de Asia. El eclipse terminará a las 14h 23m TU. La fase final de penumbra, delimitada por la curva fP, podrá verse desde el extremo oeste de América, Oceanía, y casi toda Asia".

En estos lugares se podrá ver el eclipse de luna total del 3 de marzo de 2026 / Instituto Geográfico Nacional

¿Qué eclipses se podrán ver en Toledo?

Durante este fenómeno, la Tierra se interpondrá directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar otorgándole un característico tono rojizo al que debe su nombre popular: Luna de sangre. La fase de totalidad tendrá una duración aproximada de 58 minutos. No obstante, el fenómeno completo, desde la entrada en la penumbra hasta su final, se prolongará por cerca de cinco horas y media.

Por lo que, para ver el próximo eclipse sobre cielo nacional, tendremos que esperar al 12 de agosto. En este caso tendrá lugar el eclipse total de Sol, el cual comenzará a las 19:30 y terminará a las 21:25 horas. El máximo del eclipse se producirá a las 19h 46m (hora oficial en Península y Baleares) cerca de Islandia, siendo la duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos.

Mientras que apenas 16 días después, el 28 de agosto, tendrá lugar un eclipse parcial de Luna; el cual será visible en el este del Pacífico, América, Europa y África.