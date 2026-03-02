Las 10 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Toledo para 2026: presupuestos y plazos

Toledo se enfrenta al 2026 con un claro objetivo: mejorar más la ciudad. Para ello, desde el ayuntamiento tienen varios grandes proyectos de obras, como son el de ‘Renace Tajo’, ‘Plan Asfalto’, o las diversas obras en algunos de los parques más importantes de la ciudad. Hasta diez planes de actuaciones tienen contemplados a día de hoy en el consistorio. Y Loreto Molina, concejala de Obras nos ha adelantado todos los detalles de las mismas. Trimestre a trimestre repasaremos cómo avanzan y evolucionan las obras prometidas.

Las principales obras para este año, una a una