EN TOTAL, 10,5 MILLONES DE EUROS
Las 10 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Toledo para 2026: presupuestos y plazos
La concejala de Obras detalla todas las actuaciones que tienen previstas desde el consistorio
Toledo se enfrenta al 2026 con un claro objetivo: mejorar más la ciudad. Para ello, desde el ayuntamiento tienen varios grandes proyectos de obras, como son el de ‘Renace Tajo’, ‘Plan Asfalto’, o las diversas obras en algunos de los parques más importantes de la ciudad. Hasta diez planes de actuaciones tienen contemplados a día de hoy en el consistorio. Y Loreto Molina, concejala de Obras nos ha adelantado todos los detalles de las mismas. Trimestre a trimestre repasaremos cómo avanzan y evolucionan las obras prometidas.
Las principales obras para este año, una a una
- Polígono industrial. 3 millones de euros (’Plan Asfalto 2026’). Inicio de las obras "como tarde antes de verano y aún sin fecha de finalización". El ‘Plan Asfalto 2026’ actuará en el Polígono de Toledo tanto en la zona residencial como en la industrial, con una primera fase dotada con 1,6 millones de euros. En el área residencial se asfaltarán y repararán las calles Río Arlés, Río Valdemarías y Río Valdeyernos, mientras que posteriormente se intervendrá en la zona industrial en las calles Río Jarama y Ventalomar. Una vez terminada esta primera fase, que "comenzará antes de verano", habrá una segunda.
- Barrio de Santa Bárbara. 3 millones de euros ('Plan Asfalto 2026'). Inicio de las obras "como tarde antes de verano y fin todavía por ver". El ‘Plan Asfalto 2026’ tendrá una intervención destacada en el barrio de Santa Bárbara dentro también de su primera fase. En esta zona se actuará en la calle Ferrocarril y sus vías aledañas, así como en el Paseo de la Rosa, con trabajos de asfaltado y reparación integral del firme para solucionar el deterioro acumulado. Estas actuaciones se enmarcan en el plan municipal, que cuenta con un presupuesto global cercano a los 3 millones de euros, y tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, la movilidad y la calidad de vida de los vecinos, atendiendo a demandas que, según el ayuntamiento, llevaban años pendientes de ejecución.
- Paseo García Lorca. Dentro del 'Plan Asfalto 2026'. Será objeto de actuaciones específicas que incluyen el arreglo del anfiteatro ubicado en esta zona, además de mejoras vinculadas al entorno urbano como la adecuación de pasos de peatones dentro del área de intervención. Estos trabajos entran dentro de la primera fase del plan, y buscan mejorar el estado de las infraestructuras y reforzar la seguridad y funcionalidad de uno de los espacios públicos más transitados del barrio.
- Pabellón ‘Gonzalo Pérez de Vargas’. Dentro del 'Plan Asfalto 2026'. El pabellón, ubicado en la Escuela Central de Educación Física del Polígono, será objeto de reparaciones en su interior tras los daños sufridos por las inundaciones derivadas de la crecida del río Tajo en marzo de 2025. La actuación permitirá "recuperar las instalaciones afectadas y garantizar su plena operatividad para la práctica deportiva y las actividades que se desarrollan habitualmente en este espacio", explican desde el ayuntamiento.
- Parque de la Vega. 2.943.974 euros. Final de obras el 30 de junio. "La primera fase está prácticamente terminada", explica la concejala de Obras. Este es uno de los grandes proyectos del ayuntamiento para este 2026. En la siguiente fase tendrá lugar la remodelación de la zona de los quioscos, la subida de Duque de Lerma y el paseo central. El proyecto contempla la renovación del pavimento central, la ampliación de las zonas infantiles, el refuerzo de taludes, la iluminación de las fuentes, la eliminación de tendidos aéreos y la modernización del alumbrado con tecnología LED. Además, se ampliará y rejuvenecerá la masa arbórea con la plantación de 35 plátanos de sombra, almeces, ciruelos y más de 4.000 arbustos, y se reorganizará el tráfico en Duque de Lerma, donde se suprimirá un carril para habilitar 50 nuevas plazas de aparcamiento para los vecinos.
- Parque de Sisebuto. Dentro de las actuaciones de 'de la Vega'. Comienzo en marzo y fin a finales de junio. Las actuaciones incluyen la mejora y traslado de las zonas infantiles, ampliación de aceras y accesibilidad, renovación de quioscos y alumbrado LED, plantación de nuevos árboles y más de 4.000 arbustos, y la construcción de un mirador orientado hacia la Puerta de Bisagra.
- Parque de Recaredo. Dentro de las actuaciones de ‘de la Vega’. Comienzo en marzo y fin a finales de junio. En esta zona se llevarán a cabo obras centradas en la mejora de taludes y barandillas, integradas en un plan global que también contempla la modernización del alumbrado, la mejora del entorno y la renovación paisajística del conjunto para reforzar su imagen como acceso destacado al Casco Histórico.
- Parque del Granadal. 689.847 euros. Acabarán en 1-2 meses. El proyecto, que comenzó en mayo de 2025, transformará el rodadero en una zona verde, acondicionará el entorno de las murallas y las ruinas del convento de San Pablo, e incorporará rampas, baños públicos y nuevas áreas de sombra.
- Campo de fútbol Carlos III. 707.000 euros. Fin en mayo. El césped usará un nuevo material alternativo al caucho desarrollado por el proyecto LIFET4C y contará con el sello de calidad FIFA.
- Cubierta del miradero. 230.000 euros. Fin en mayo. Las obras de impermeabilización en la cubierta del Palacio de Congresos, destinadas a reparar el último tramo del remonte del Miradero, se han retrasado debido a las lluvias y problemas técnicos. La actuación busca solucionar las filtraciones que afectan a las escaleras y ascensores del tramo.
