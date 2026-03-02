El Maratón de Toledo, la DEKA y el descenso del Tajo entre los 120 eventos deportivos de la ciudad en 2026

Tras ser Ciudad Europea del Deporte en 2025, Toledo quiere seguir siendo un referente en este ámbito. Hasta 120 eventos deportivos albergará la capital a lo largo de este año, "una cifra ligeramente inferior a la del año pasado, pero con novedades muy interesantes y de gran calidad", ha avanzado el concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, en la presentación del calendario de actividades deportivas para 2026.

Pese a la reducción de eventos, Lozano aseguró que Toledo contará "con un amplio calendario" de actividades durante este año, entre los que destacan eventos inéditos como la I Maratón de Toledo o novedades como la DEKA o el descenso del río Tajo.

La primera de estos eventos destacados será la DEKA, una prueba de fuerza y residencia similar al circuito de las carreras Spartan que se celebrará en el campus de la Fábrica de Armas el próximo 11 de abril y que por los datos de inscripción traerá a Toledo a personas de toda España. Mientras que en septiembre, después de la inauguración del nuevo embarcadero que se inaugurará antes del verano, el río Tajo será el protagonista con el descenso, "esperamos contar con cientos de piraguas que van a generar una nueva vida y un nuevo aspecto a nuestro río”, ha señalado Lozano.

Una de las citas clave: la I Maratón de Toledo

Para los amantes del running, el día que deben marcar el rojo será el próximo 15 de noviembre. La capital celebrará el I Maratón de Toledo, una prueba que discurrirá por todos los barrios de la ciudad y en la que las fuentes municipales esperan una afluencia de 5.000 o 6.000 corredores en las tres modalidades. Están consisten en la prueba normal, la prueba de relevos (media maratón cada participante) y otra prueba de relevos de cuatro corredores, en la que cada uno de ellos correrá 10,5 kilómetros.

El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, durante la presentación del calendario deportivo de Toledo en 2026 / Ayuntamiento de Toledo

Lozano también ha recordado que la mayoría de los eventos deportivos que se desarrollarán en la ciudad en este 2026 tendrán un carácter solidario y benéfico, con la Carrera por la Igualdad y Brilla con Ellos como citas más inmediatas.

Mejora en las instalaciones deportivas: prevén que el campo de fútbol Carlos III esté operativo antes del verano

Asimismo, Lozano actualizó el estado de trabajos de mejora y modernización de instalaciones deportivas puestas en marcha. Entre ellas destacan las del pabellón de San Lázaro, donde se han instalado tatamis, pistas de esgrima y de tenis de mesa y que en breve permitirá también la práctica de tiro con arco, facilitando el entrenamiento en un lugar cubierto a la Campeona de España de tiro con arco adaptado, Isabel Fernández.

Mientras que las obras del campo de fútbol del Carlos III "avanzan a buen ritmo con las torres de iluminación ya instaladas y el asfaltado en marcha, y con la previsión de que la instalación esté plenamente operativa antes del verano". Un proyecto que también ha sufrido algún retraso respecto a las primeras previsiones, las cuales estimaban que estas instalaciones podrían estar listas a principios de este año.

Este nuevo estadio contará con la instalación de un césped homologado por la FIFA que sustituirá el caucho por plásticos reciclados / Ayuntamiento de Toledo

La concejalía de Deportes también están pendientes de la inauguración de la nueva pista de pádel que se ha levantado en la Escuela de Gimnasia y de las obras del futuro embarcadero, que también podría estar terminado en mayo o junio. Mientras que "se están ultimando las intervenciones en el velódromo tras la recuperación de esta instalación para la práctica del ciclismo y del patinaje".

Finalmente, el concejal ha avanzado que el proyecto Renace Tajo incluirá la instalación de puestos de pesca, “una actividad muy práctica por los toledanos y que ahora tendrá las instalaciones adecuadas”. Este embarcadero en la zona del Puente de Galiana permitirá por primera vez practicar deportes de remo. Esta actuación, integrada en la recuperación ambiental de las riberas, facilitará el acceso al cauce en un entorno acondicionado y de fácil acceso, fomentando el uso deportivo y el disfrute del río como parte del nuevo corredor verde que transformará este espacio natural, y sobre todo hará recuperar la conexión que antes existía entre el Tajo y los toledanos.