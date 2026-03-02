Más refuerzo para cubrir las necesidades de los vecinos: todas las actualizaciones de la línea Méntrida-Toledo

La Junta de Castilla-La Mancha ha renovado la línea de transporte regular de viajeros VCM 039 entre Méntrida y Toledo, que empieza a operar en este lunes. Esta conectará a los municipios de Méntrida, La Torre de Esteban Hambrán, Santa Cruz de Retamar, Novés, Portillo de Toledo, Fuensalida, Huecas, Villamiel de Toledo y Toledo.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que la nueva línea "incorpora mejoras que se han producido tras un proceso de escucha activa con los ayuntamientos implicados, e incorporan horarios y frecuencias adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía, especialmente de quienes dependen del autobús para estudiar, trabajar o desplazarse a la capital regional, de tal manera, que estas suponen un salto cualitativo en la movilidad interurbana de toda la zona".

Las mejoras más destacadas de la línea Méntrida - Toledo

El consejero también ha insistido en que "entre las mejores más beneficiosas está la ampliación de las rutas de regreso desde Toledo, que alcanzarán Santa Cruz de Retamar para facilitar la conexión con la línea nacional hacia Madrid, lo que supone un enlace clave para cientos de usuarios diarios".

Y no solo eso; se incorpora como novedad una expedición adicional que parte de Méntrida a primera hora de la mañana, diseñada para absorber la alta demanda de estudiantes y trabajadores.

Además, para garantizar el servicio en los periodos donde más vecinos lo necesitan, se ha previsto un refuerzo específico durante el periodo lectivo, en caso de que la ampliación inicial no resulte suficiente. Y los trayectos de las 19 y 20 horas con salida de Toledo que anteriormente no llegaban a Méntrida, ahora sí lo harán. Sin duda, un gran plus para los vecinos del municipio de apenas 6.500 habitantes.

También se han ajustado los itinerarios, con el objetivo de "mejorar la accesibilidad a los distintos núcleos urbanos incluidos en la línea y responder mejor a los flujos reales de movilidad hacia Toledo".