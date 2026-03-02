Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Detenido un varón de 73 años en Toledo: conducía con cuatro menores, armas y hachís en el interior

Intentó huir, pero la Policía Local logró detener al turismo

Material sustraído

Material sustraído / Policía Local de Toledo

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

El pasado viernes 27 de febrero la Policía Local de Toledo detuvo a un varón de 73 años por un supuesto delito de tráfico de drogas. El cuerpo policial se percató de la presencia de un turismo en la avenida Portugal (Toledo), conducido por este varón, y en su interior viajaban también cuatro menores, de 15 años tres de ellos y 17 años el cuarto.

El turismo fue interceptado y después del registro se localizó una tableta de hachís, 180 euros en efectivo, una báscula de precisión, dos cuchillos con restos de la sustancia y un hacha, por lo que se procedió a la detención del presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Por otro lado, los menores fueron puestos a disposición de sus padres.

