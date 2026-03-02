SUCESO
Detenido un varón de 73 años en Toledo: conducía con cuatro menores, armas y hachís en el interior
Intentó huir, pero la Policía Local logró detener al turismo
El pasado viernes 27 de febrero la Policía Local de Toledo detuvo a un varón de 73 años por un supuesto delito de tráfico de drogas. El cuerpo policial se percató de la presencia de un turismo en la avenida Portugal (Toledo), conducido por este varón, y en su interior viajaban también cuatro menores, de 15 años tres de ellos y 17 años el cuarto.
El turismo fue interceptado y después del registro se localizó una tableta de hachís, 180 euros en efectivo, una báscula de precisión, dos cuchillos con restos de la sustancia y un hacha, por lo que se procedió a la detención del presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Por otro lado, los menores fueron puestos a disposición de sus padres.
