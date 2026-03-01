Quillo, el cura 'youtuber' de Toledo que preside una peña del Real Madrid: "Soy el mismo en la Iglesia que en el Bernabéu"

En Toledo basta con decir Quillo para saber de quien se habla. José Antonio Jiménez es el párroco de la Iglesia San José Obrero, pero también una figura que ha trascendido los límites de la religión. Cura, comunicador digital, profesor de Religión y... presidente de la peña madridita 'El Buitre'. Lejos de incomodarle esa mezcla de ámbitos, los asumen con naturalidad, "intento estar donde está la gente", explica a este periódico. Y esa frase resume una trayectoria que combina fe, barrio, tradición y fútbol.

En el barrio del Polígono, su parroquia es mucho más que un lugar de culto, "es un punto de encuentro y de referencia para muchos vecinos", explica. Su vocación, asegura, es permanete: "soy cura las 24 horas del día". Y esa disponibilidad explica también su apuesta por abrir nuevos canales de comunicacion: You Tube, "tengo el equipo completo para que todo el mundo que quiera pueda venir a misa".

El Real Madrid, su otra pasión: ha estado presente en tres finales de Champions

Desde junio de 2023 Quillo preside la peña madridista 'El Buitre', la peña más antigua de Toledo. Un hito que además le convirtieron en el primer cura presidente de una peña del Real Madrid. Al mando de esta, organiza desplazamientos y encuentros que refuerzan los lazos entre sus miembros. "Viajamos en autobús, pero no blasfemamos", asegura entre risas. Para él, no hay contradicción entre altar y estadio: "Soy el mismo en la parroquia y en el Bernabéu".

Desde hace años, Quillo mantiene una amistad con Emilio Butragueño / CEDIDA

Sin embargo, su vinculación con el Real Madrid no es solo la de un aficionado, va más allá de lo institucional... Desde hace año mantiene una estrecha amistad con Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club y leyenda blanca. Una relación que ha trascendido lo deportivo para convertirse en personal y familiar.

Quillo fue quien enterró al padre de Butragueño. “Me pidió que celebrara el funeral de su padre”, ha contado. Años después, también ofició la boda de una de sus hijas. “He compartido momentos muy importantes de su vida”, explica. Esa amistad ha sido visible incluso en momentos históricos del club, como la final de Wembley. Para Quillo, el fútbol es también comunidad. “La peña es un espacio de amistad”, defiende.

En esa última final de 2024 ante el Borusia de Dortmund, Quillo "profetizó" el gol de Carvajal, el primero de los dos tantos blancos que hicieron que levantaran la 15ª Champions. A esa final Quillo suma dos más: la de Lisboa frente al Atlético de Madrid de 2014 y la de París ante el Liverpool en 2022.

Quillo, junto a su hermano, en la final de Wembley de la Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund / CEDIDA

Lleva 18 años como sacerdote en el barrio de Santa María de Benquerencia, donde es una referencia

Con 23.000 habitantes en el distrito, la parroquia es "uno de los puntos de encuentro de los vecinos. Estoy muy feliz aquí porque ves que la gente te quiere y valora tu trabajo". Una labor que compatibiliza con la de profesor de Religión en varios centros de educación públicos del barrio. Una vocación innata para llegar a todas las personas: «la Iglesia no puede quedarse en el templo. Hay que estar a pie de calle. No se trata solo de celebrar misa, es escuchar, acompañar y formar parte de la parte activa de los vecinos".

Esa misión de "llegar al máximo posible" es lo que busca con su canal de You Tube, donde retransmite sus misas desde 2020: "el Covid nos condicionó mucho, y cuando la presencialidad no era posible abrí el canal". Lo que empezó como una solución puntual terminó consolidándose como proyecto estable.

“He llegado a tener más de 500 personas conectadas”, explica. Para él no es una cuestión de cifras, sino de alcance pastoral. “Si la gente está en las redes, la Iglesia también tiene que estar”, sostiene. Las retransmisiones han permitido que personas mayores, enfermos o fieles que viven fuera de Toledo sigan vinculados a la parroquia. Incluso ha planteado explorar nuevos formatos como el podcast. “Hay que echar las redes donde está la gente”, afirma.

Así retransmite Quillo las misas en directo desde You Tube / Parroquia San José Obrero Toledo

Un sinfin de proyectos donde también se encuentra "su granito de arena" a la Semana Santa de Toledo. Para Quillo, además, tiene un significado íntimo. Su vinculación con el paso del Cautivo está ligada a un momento decisivo en su vida: la muerte de su padre. “Ese paso lo hice hace 15 años cuando falleció mi padre”, explica. La elaboración del paso fue una forma de canalizar el duelo, de transformar el dolor en expresión de fe.

Y así, desde el altar del Polígono hasta una retransmisión en directo o en un viaje con la peña, Quillo ha construido una figura singular: la de un sacerdote que combina tradición y modernidad sin dejar de ser, ante todo, cura.