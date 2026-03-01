Acompañar para crecer: así es la fórmula de Down Toledo en su programa de acompañamiento a mayores

La asociación Down Toledo, que cuida a 350 chicos con discapacidad, aterrizará en el mes de marzo en el municipio de Nambroca. Y lo hará de la mano de su programa de acompañamiento a los mayores. Así lo adelantan a La CRónica desde la asociación. Este proyecto arrancó en la Residencia Social Asistida San José (Azucaica), y ahora tendrá lugar en la de Vitalis (Nambroca).

En esta nueva edición participarán unos tres chicos de la asociación, y están encantados todos, ya que "supone un gran beneficio para ellos y por supuesto para los mayores", explican desde Down Toledo.

"Invertimos el rol de los chicos"

Normalmente, "son los que padecen Síndrome de Down los que tienen que ser cuidados, y aquí invertimos el rol", afirman. Además, el objetivo a largo plazo es que alguno se pueda quedar trabajando o desarrollando alguna actividad en esta residencia o alguna futura.

El primer programa se desarolló en una residencia de Azucaica / Down Toledo

Desde Down Toledo declaran que "ojalá que haya muchas más participaciones como estas, porque ellos se lo pasan muy bien, les encanta acompañar y conservar a los mayores". Los de Nambroca estarán mejor acompañados que nunca durante el mes de marzo.

El objetivo es impulsar la autonomía de los chicos

Además del impacto positivo en los mayores, que se sienten escuchados y acompañados, el programa supone una experiencia muy valiosa para las personas de Down Toledo, que encuentran en los residentes la oportunidad de desarrollar sus habilidades sociales. A través de este contacto refuerzan valores como la empatía, la paciencia y el respeto, y ganan en autonomía y crecimiento personal.

"El objetivo es acompañarles mientras nuestros chicos ganan en habilidades sociales, y ojalá que alguno de ellos se pueda quedar trabajando o realizando alguna tarea que beneficie a todas las partes", nos explica Álvaro Navalmoral, de Down Toledo. Ellos están encantados con el programa, porque "disfrutan como niños, y aprenden".

Atención temprana, desarrollo y capacitación: así trabajan en Down Toledo

De los 350 que atienden en la asociación, están organizados de la siguiente forma:

200 en atención temprana

50 en desarrollo (es la etapa en la que pasan a los colegios, les dan apoyo extraescolar)

(es la etapa en la que pasan a los colegios, les dan apoyo extraescolar) 100 en capacitación (aquí les preparan para el mercado laboral)

Con estas tres fases se hacen "mayores" en la asociación. Entran con edades muy tempranas y "salen" sabiendo hacer de todo, desenvolviéndose sin problema en el día a día... y hasta con trabajo. Todo ello es lo que hace levantarse cada día a los 65 trabajadores de Down Toledo con una sonrisa y un objetivo. Y ahora, con programas como el de acompañamiento a los mayores, desarrollan sus habilidades más y mejor que nunca.