Triple J Band, el grupo toledano que hace vibrar a la ciudad con el country más original: presentan su último trabajo

Aunque no es la habitual entre los artistas españoles, Toledo puede presumir de tener uno de los pocos grupos country nacionales. Triple J Band se presenta en como una "banda española de música country con el estilo de allí y el aire de aquí". El resultado es la fusión perfecta entre la energía atrevida de nuestro país y uno de los géneros más puristas de Estados Unidos, en el pocos se atreven a innovar, pero no es el caso de este cuarteto.

Frente a un público toledano entregado, Triple J Band ha presentado su último trabajo: 'La Culebra'. Un álbum de 14 canciones que publicaron en octubre de 2025 y que sus seguidores han disfrutado esta noche en directo.

Así fue el último concierto de Triple J Band en Toledo

En la librería Taiga de su Toledo natal, Triple J Band ha presentado en directo el álbum 'La Culebra'. Algunos de pie, otros sentados, pero con la misma buena energía, el público esperaba entusiasmado al cuarteo (Jesús, Jesús, Julio y Jairo), recibiéndoles con fuertes aplausos y vítores.

El grupo toledano se ha presentado con ropa conjuntada, típica de la música country, y complementos como gafas de sol o sombreros. Aunque en un primer momento su público estaba algo tímido, habitual en los inicios de los conciertos, gracias a temas tan energéticos y divertidos como 'Ten cuidado', consiguieron captar su atención desde el primer momento.

Triple J Band lo han avisado, aunque ahora esté de moda el rock, no es lo que hacen ellos: "Una cosa es rock y otra cosa rock and roll", explicaba Jesús, su vocalista. Unas palabras con las que dejaron claro que ellos no hacen este tipo de música por ser tendencia o por sumarse a la masa, simplemente es un género que disfrutan y quieren compartir con la audiencia.

Triple J Band presenta 'La Culebra' en la libreria Taiga de Toledo / R.R.

Este concierto con el que la banda ha presentado su álbum 'La Culebra' fue en la librería Taiga, un espacio más que conocido por los vecinos de Toledo. Además de una variedad de libros inmensa, es un espacio en el que las actividades culturales siempre están presentes, con una larga programación, dándole al evento un ambiente muy especial, con un escenario inmejorable rodeados de libros. De hecho, el grupo le ha querido dedicar una canción a Alberto, quien se ha encargado de organizarlo todo, cambiando la letra a una de sus canciones para que hablara de este gran amigo.

Alberto, trabajador de la librería Taiga en Toledo, no ha sido el único protagonista de la noche. El amor también ha estado muy presente en temas que el público ha recibido por todo lo alto, como 'Pensando en ti' o 'En Carretera'. Jesús ya ha avisado, que son canciones que hablan de amor, no de amor romántico, pero sí de otras formas de vivir ese sentimiento.

Lo cierto es que Triple J Band cuida al máximo cada detalle, no solo de sus presentaciones, como han demostrado esta noche en Toledo. También estudian al detalle la portada de su disco 'La Culebra'. En la fotografía que la protagoniza se aprecia que está dividida en diferentes cuadrados, como ha explicado la banda esta noche en Toledo, cada imagen de cada sección representa una de las 14 canciones que lo componen.

El concierto ha terminado con grandes canciones como la que da nombre al disco, mientras que el público pedía "otra, otra". Verlos en directo es una oportunidad para viajar sin equipaje, descubriendo lo mejor de la música de allí, adaptada a los mejores puntos de las sintonías de aquí, con un cariño, diversión y originalidad muy especial. De los grupos que hacen únicos a la provincia de Toledo y a sus vecinos.