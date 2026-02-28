Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Golpe de EstadoInquiocupaciónRita MaestreMercado de San MiguelViolador ancianasLoles LeónMonumentalVerdelissUniversidades Madrid
instagramlinkedin

REFUGIO DE LA ARISTOCRACIA

El palacio estilo 'Bridgerton' que se esconde a menos de una hora de Madrid

En Mazarambroz, Toledo, se esconde uno de los palacios más singulares de toda Castilla-La Mancha

Palacio de El Castañar en Mazarambroz, Toledo

Palacio de El Castañar en Mazarambroz, Toledo / Portal Cultura. Gobierno Castilla-La Mancha

Daniel Romera

Escondida entre los montes callados de Toledo, donde el aire huele a historia antigua, se encuentra una silueta algo inesperada. Torres de pizarra, ventanales altos, terrazas de granito y jardines geométrico que parecen diseñados para un baile de otro siglo.

Allí, en la finca de El Castañar, en Mazarambroz, duerme uno de los palacios más singulares de Castilla-La Mancha. Un lugar que parece sacado de un cuento de hadas... con alma de las Highlands escocesas. En resumen, un paraíso escondido que muy pocas personas conocen.

Una historia casi milenaria

La historia de El Castañar comienza en el siglo XII, cuando las tierras donde se erigió el castillo formaban parte de la repoblación cristiana tras la conquista de Toledo. En ese lugar nación una finca ligada al campo y a la caza, cuyo nombre perduró en el tiempo. El palacio actual llegaría mucho después.

Palacio El Castañar en Mazarambroz, Toledo

Palacio El Castañar en Mazarambroz, Toledo / Portal Cultura. Gobierno Castilla-La Mancha

Entre 1904 y 1909 el arquitecto madrileño Joaquín Saldaña levantó un edificio ecléctico e historicista inspirado en el castillo escocés de Abbotsford House. En aquella época aristocracia madrileña buscaba refugios lejos del bullicio habitual de la capital, y El Castañar ofrecía silencio, paisaje y elegancia.

Así nació un palacio castellano con espíritu escocés: tres alturas de granito, cubiertas de pizarra muy inclinadas, torres y garitas que dibuja una silueta de fantasía en medio del monte toledano.

Jardines de inspiración europea en plena Castilla

El exterior del castillo es casi tan sorprendente como el edificio. Frente a la fachada principal se extiende un jardín de inspiración francesa, con trazados geométrico y decoración ornamental. En la parte sur, otro jardín de influencia italiana despliega fuentes y estanques. Pasear por ellos es como cruzar Europa sin salir de Toledo.

Jardines del palacio

Jardines del palacio / Portal Cultura. Gobierno Castilla-La Mancha

El contraste ente la piedra clara y la pizarra oscura, entre el sol castellano y la arquitectura del palacio, explica por qué este palacio parece sacado de la mismísima Escocia. Casi como si fuese un decorado más de los 'Bridgerton'.

El ducado de Pastrana: los encargados de guardar el secreto

Durante décadas, el Palacio del Castañar ha estado vinculado a familias de la aristocracia española relacionadas con el ducado de Pastrana. Entre sus herederos figura Casilda Finat Martínez-Costa, descendiente de una saga noble que convirtió esta finca en un refugio de veranos elegantes, jornadas de caza y encuentros discretos lejos de Madrid.

El Castañar fue escenario de monterías tradicionales, tertulias junto a la chimenea y temporadas largas de descanso en el campo. Allí, en un lugar que parecía más cercano a Escocia que a Castilla-La Mancha, se reunieron generaciones de la nobleza española.

Ese mundo aristocrático, que hoy parece lejano, incluso sacado de una novela, sigue vivo en la memoria de la finca.

Hoy se puede visitar El Castañar

El palacio y la finca continúan siendo de titularidad privada, pero en los últimos años sus propietarios han impulsado nuevas iniciativas para dar a conocer este lugar único. A través de la propia finca, se organiza visitas, eventos, jornadas de naturaleza o experiencias para pasar el día en este enclave histórico.

Capilla del palacio

Capilla del palacio / Portal Cultura. Gobierno Castilla-La Mancha

La magia del lugar se entiende al caminar por sus jardines, descubrir la arquitectura inspirada en las Highlands escocesas o, simplemente, al escuchar el silencio de los montes de Mazarambroz. No es turismo masivo. Es una experiencia tranquila, casi íntima, donde historia y paisaje se mezclan.

Noticias relacionadas y más

No esperes un monumento abarrotado. Es un tipo de turismo diferente, que está despertando la curiosidad de aquellos que buscan rincones auténticos de Castilla-La Mancha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Compra una vivienda en Las Rozas y la encuentra okupada por la hija de Marisa Porcel y su pareja: 'Me ofrecí a abonar la mudanza, sus abogados y a darles 20.000 euros
  2. Las universidades públicas de Madrid se plantan: no aceptarán acuerdos de financiación por debajo del 1% del PIB regional
  3. Confirmado por la Agencia para el Empleo de Madrid: ya está abierta la segunda convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desempleadas
  4. Encuentran sin vida el cuerpo de Antonio Ruiz, desaparecido hace una semana en San Fernando de Henares
  5. La Cueva de Altamira presenta su nueva realidad virtual: los madrileños podrán visitarla sin abandonar sus hogares
  6. ¿Quiénes son 'Los Pancetas', el nuevo núcleo duro de Ayuso en la Asamblea de Madrid?
  7. La Guardia Civil encuentra el cuerpo sin vida de un montañero madrileño en el Circo de Gredos (Ávila)
  8. Los cines del Palacio de Hielo cambian de manos: la francesa MK2 se los vende al productor de Pajares y Esteso

García-Margallo: "Si la jefatura del Estado hubiese estado ocupada por un civil, el golpe del 23F habría triunfado"

García-Margallo: "Si la jefatura del Estado hubiese estado ocupada por un civil, el golpe del 23F habría triunfado"

Cuando el comensal hace 'ghosting' al restaurante: Madrid refuerza las garantías para frenar las reservas fantasma

Cuando el comensal hace 'ghosting' al restaurante: Madrid refuerza las garantías para frenar las reservas fantasma

El pueblo "andaluz" a 30 minutos de Madrid: repleto de casas blancas, manantiales y ventanas decoradas con flores

El pueblo "andaluz" a 30 minutos de Madrid: repleto de casas blancas, manantiales y ventanas decoradas con flores

Este es el bonito pueblo en la Sierra Norte de Madrid en el que reside Carlos Lozano

Este es el bonito pueblo en la Sierra Norte de Madrid en el que reside Carlos Lozano

El PP de Ayuso cierra filas tras la reestructuración de su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid

El PP de Ayuso cierra filas tras la reestructuración de su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid

El mejor parque de Madrid para disfrutar del espectáculo natural más bonito de la primavera: los almendros en flor ya florecen en la capital

El mejor parque de Madrid para disfrutar del espectáculo natural más bonito de la primavera: los almendros en flor ya florecen en la capital

El futuro Parque Castellana en Madrid: 70.000 m2 de zona verde y un túnel de 675 metros

El futuro Parque Castellana en Madrid: 70.000 m2 de zona verde y un túnel de 675 metros

Emilio Redondo, el toledano que pasó de perder una pierna a competir en los Juegos Paralímpicos en 5 años: "Vivo mejor que antes"

Emilio Redondo, el toledano que pasó de perder una pierna a competir en los Juegos Paralímpicos en 5 años: "Vivo mejor que antes"