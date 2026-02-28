Fito Cabrales, conquistado por un restaurante gallego de un pueblo de Toledo: menú de 12 euros por persona

La leyenda viva del rock español, Adolfo 'Fito' Cabrales vuelve a ser noticia, y en este caso no es por nada relacionado con el querido grupo al que pone voz, Fito & Fitipaldis. En esta ocasión, su nombre vuelve a surgir relacionado con un restaurante gallego de un pequeño pueblo de Toledo que causa delicias entre sus comensales.

El cantante ha decidido visitar este restaurante en concreto, que se erige como todo un oasis del marisco y el pescado gallego en pleno corazón de Castilla-La Mancha, tras la que ha quedado conquistado. Y no solo es el único.

Un templo ubicado en un hotel en Tembleque (Toledo)

Se trata de Terra Galega, un templo del producto gallego ubicado dentro del Hotel A Posada en Tembleque (Toledo). Su carta solo está disponible los fines de semana y, entre semana, funciona con un menú de 12 euros por persona que incluye opciones como potajes gallegos como primer plato y pescados del día como segundo, además de bebida y postre.

En su propia página web destacan su "cercanía" con Galicia. "No encontrará una forma más barata de viajar a las Rías Altas. Lo sabemos, desde La Mancha no podemos ver el mar, pero podemos olerlo, sentirlo y saborearlo".

Un joven hostelero natural de la pequeña villa marinera de Cedeira (Coruña) es quién está detrás de este paraíso culinario marítimo donde plasma las recetas de su abuela. Una cocina casera, cuidada y familiar.

El secreto está en la calidad de su producto

El éxito de Terra Galega se encuentra encerrado en un misterio de fácil solución, su producto. Aunque entre semana trabajan con un menú honesto por tan solo 12 euros, durante los fines de semana proponen un viaje directo a la mar.

Las zamburiñas a la plancha y el pulpo a la brasa son dos de sus grandes joyas de la corona. Además, cuentan con una mariscada para dos personas por 62 euros que incluye buey de mar, nécoras, navajas, almejas y gambones.

Mejillones de 'Terra Galega' / Web restaurante Terra Galega

Para los carnívoros que busquen salirse de lo típico, disponen de Raxo y Zorza, dos platos típicos de Galicia donde la carne de cerdo es la protagonista. La zorza son partes magras que se elaboran de forma similar al picadillo de chorizo, mientras que el raxo es lomo de cerdo en dados fritos adobados con ajo, perejil, sal y a veces vino blanco.

Todo un éxito entre sus comensales

No solo Fito ha caído rendido ante esta cocina casera. El restaurante cuenta con una puntuación de 4,7 estrellas en Google tras más de 380 reseñas.

Fito Cabrales en el restuarante Terra Galega / Facebook 'Todo Tembleque'

Los comensales ponen el foco en la calidad y en los sabores, con mensajes como: "Las croquetas de choco y bacalao deliciosas y los mejillones de 10!!". Este es uno de los muchos comentarios que dejan los visitantes de Terra Galega tras su paso por el restaurante.

Además, muchos coinciden en que pedir pescado en este local en mitad de La Mancha es "un acierto total". Todo esto convierte a Terra Galega en el mar de Tembleque y en una venta directa a las Rías Altas.