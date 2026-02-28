Emilio Redondo, el toledano que pasó de perder una pierna a competir en los Juegos Paralímpicos en 5 años: "Vivo mejor que antes"

Camino de Milán, como uno de los cinco deportistas españoles en los Juegos Paralímpicos y con el oro de campeón de la Europa Cup de Pyhä en 2025, es difícil de creer que Emilio Redondo solo lleve cinco años practicando snowboard. El toledano se acuerda bien de cuando se subió por primera vez a una tabla porque fue apenas tres meses después de que le amputaran la pierna. Con 19 años sufrió un accidente de moto que le cambió la vida por completo, mientras sus seres queridos se lamentaban por su futuro, él encontró en el deporte su gran motivación.

Así es Emilio Redondo, deportista paralímpico de Toledo

El deportista paralímpico de Toledo, Emilio Redondo, explica en declaraciones a La CRónica de Toledo, dentro de El Periódico de España que ha encontrado en el snowboard una pasión. Tras la operación, le propusieron desde el hospital que practicara algún deporte. Quería demostrarse que podía seguir haciendo la misma vida que antes, el ejercicio le gustaba y no dudó en lanzarse a la tabla.

Emilio Redondo se subió a la tabla de snowboard solo tres meses después de su operación / Emilio Redondo Instagram

Él es de Villacañas, donde no hay montañas, había visto muy pocas veces la nieve y, aun así, tenía claro que iba a llegar a lo más alto, unos Juegos Paralímpicos: "Yo sabía que iba a llegar a vivir de esto, cuando empecé a ver el nivel de los internacionales, me di cuenta de que no iba a ser tan fácil como pensaba, pero eso no me frenó, seguí trabajando hasta el final". Para Emilio, la clave fue tomarse la rehabilitación muy en serio, sabiendo que sería lo que marcaría su recuperación y su vida después.

A los tres meses de la operación, mientras aprendía a caminar con la prótesis, se subió por primera vez a la tabla. Explica que él solo había probado el snowboard antes en una ocasión, en un viaje con sus amigos a Sierra Nevada, pero le bastó para saber que le gustaba lo suficiente.

Desde entonces, todo han sido inviernos fuera de casa, entrenando. Aunque por momentos pensó que tendría que esperar a 2030 para participar en unos Juegos Paralímpicos, finalmente necesitó solo cinco años para estar en la gran cita. El toledano nunca se dio por vencido en su objetivo: "Si es lo que quieres, tienes que ir a por ello", cuenta.

Una vida incluso mejor que antes de que le amputaran la pierna

A pesar de lo que muchos puedan pensar, el deportista paralímpico de Toledo, considera que ahora tiene una vida incluso mejor que antes, con una ilusión verdadera y una motivación. "Yo siempre he sido muy positivo, después del accidente, ese carácter ha aflorado todavía más, a raíz del accidente, todo el mundo se vino abajo, pero yo no tenía tiempo de hundirme, es lo que hay, me apuntaron y disfruto de la misma vida que antes, incluso mejor, diría", argumenta.

Emilio Redondo afronta los Juegos Paralímpicos con ilusión, pero sin nervios / Emilio Redondo Instagram

Cuando vives una experiencia como la de Emilio Redondo, aprendes a no estar preocupado constantemente por el futuro. Sus sueños los vive en el ahora: "Hay que vivir el presente, no tengo que pensar en lo que va a pasar, el sueño lo tengo delante, entrar por las puertas de la villa olímpica". Sus objetivos se los toma ya a corto plazo y los Juegos Paralímpicos son su sueño.

Sabe que por su condición física, tiene que cuidarse más que otras personas, porque sin una pierna es más fácil sufrir problemas de cadera o peso. "Hoy cuídate, para mañana estar bien, pero siempre pensando en el hoy", es como afronta la rutina.

Pensaba que iba a estar más nervioso antes de la gran cita, pero Emilio Redondo no se siente presionado. Su familia está más emocionada que él, está convencida de que va a conseguir medalla, pero a él eso no le importa. Ha llegado a Milán con ilusión, sabiendo que el premio es estar en esta gran cita.