La programación del 8M en Toledo durará tres semanas: formación, talleres de autodefensa y otras actividades educativas

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, presentó el día de ayer la programación para conmemorar el 8 de marzo (8M), Día Internacional de las Mujeres, en la ciudad de Toledo. La gran novedad es que, en esta ocasión, la programación se ampliará hasta las tres semanas de actividades.

Durante la presentación, Illescas subrayó que este crecimiento "no es casual, responde a una decisión política de que la igualdad no sea un gesto puntual, sino una línea de trabajo estructural, sostenida y ambiciosa de este Gobierno Municipal".

Cartel de la programación para el 8M en Toledo / Ayuntamiento de Toledo

La programación del 8M se articula en tres ejes

En este sentido, la responsable de Asuntos Sociales de Toledo ha señalado que el 8 de marzo (8M) "es memoria y reivindicación". Por ello, la programación se articula en tres ejes:

La prevención activa de la violencia contra las mujeres.

La visibilización del talento femenino en todos los ámbitos.

La generación de espacios de reflexión, liderazgo y empoderamiento.

Así, entre el 3 y el 22 de marzo, se celebrarán más de 40 actividades deportivas, de formación, educativas, actividades específicas para mujeres con discapacidad intelectual; rutas o talleres de autodefensa. También se celebrarán actividades culturales, como la representación de la obra de teatro 'Nevenka'; o una visita al Museo Reina Sofía para conocer la obra de Maruja Mallo.

III Premios 'Toledo con nombre de mujer'

Illescas ha avanzado, además, los nombres de las toledanas que serán reconocidas en el acto institucional del 8 de marzo, con los III Premios 'Toledo con nombre de mujer'. Entre las galardonadas se encuentran la periodista Mar G. Illán; la artista María Toledo; Elena Rodríguez, primera trabajadora social del Ayuntamiento de Toledo o Begoña García, expresidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo.

A ellas se les suman los nombres de María Jesús Garoz, del gimnasio Curves; Pilar Tomo, de la Asociación Cultural Montes de Toledo; Priscila Ramírez, fundadora de Koker; Consuelo Álvarez, directora del Coro Voces en Armonía y Carmen Vaquero, profesora de literatura.

Un día antes, el 7 de marzo, se celebrará la XII Carrera Solidaria Hombres y Mujeres por la Igualdad. La recaudación íntegra se destinará a Ciencia a la Carta, una entidad sin ánimo de lucro formada por personal investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Complutense de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Su coordinadora, María José Ruiz, ha destacado en la rueda de prensa la importancia de "visibilizar a las mujeres científicas" para fomentar las vocaciones entre las niñas y jóvenes.

Tres semanas de compromiso colectivo con la igualdad

Este año la campaña del 8M ha sido diseñada junto a la Asociación TDAH Toledo, poniendo el foco en las mujeres y madres que afrontan en muchas ocasiones el infradiagnóstico y la sobrecarga invisibles.

Fabiola Dagostino, vicepresidenta de la asociación TDAH Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Su vicepresidenta, Fabiola Dagostino, ha agradecido la oportunidad de participar en esta programación, y ha explicado que el cartel "visibiliza el talento y la capacidad de todas las mujeres y apela a las mentes brillantes de las personas con TDAH".

Por último, la concejala de Asuntos Sociales, Marisol Illescas, ha agradecido a todas las entidades y asociaciones que colaboran para que este programa sea una realidad, porque son "tres semanas de compromiso colectivo con la igualdad real", ha concluido.