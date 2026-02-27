¿Pueden hacer vida los vecinos solo con los comercios que hay en el Casco Histórico de Toledo?

Cuando a los vecinos del Casco Histórico de Toledo les preguntan qué cambiarían de la ciudad, la mayoría de ellos tienen una opinión compartida: los negocios pensados para turistas están dejándoles sin oferta comercial a ellos. Consideran que solo tienen cerca de casa tiendas de souvenir o damasquinado, pensadas para abastecer a los miles de visitantes que llegan a la ciudad cada día.

La CRónica de Toledo dentro de El Periódico de España lleva meses preguntando a los vecinos de la ciudad por sus necesidades y la respuesta más repetida es la de la falta de comercios enfocados para ellos. Para resolver si están bien abastecidos o, por el contrario, hay una falta real de servicios para ellos, hemos recorrido todas las calles que forman el Casco Histórico de la capital regional contando uno a uno los negocios que lo forman.

Hemos elaborado una lista en la que anotar el tipo de negocio y el número que hay. Además, teniendo en cuenta que esta zona de la localidad cuenta con 10.100 habitantes, hemos comparado estos servicios con los que disponen en municipios con una población similar, para descubrir si hay diferencias o no.

Los comercios que hay en el Casco Histórico de Toledo

En las 260 hectáreas que ocupa de superficie el Casco Histórico de Toledo hay en total 118 negocios, sin contar en la lista bares y restaurantes que pueden utilizar por igual turistas y vecinos. De esos, 45 son los que suelen utilizar los habitantes de una zona, es decir, supermercados, carnicerías, pescaderías, farmacias o peluquerías. Los 73 restantes se componen de 32 tiendas de souvenirs y 41 locales de damasquinado, cuya clientela principal son los visitantes de la ciudad.

En azul, negocios enfocados a los vecinos, y en rojo dedicados a los turistas / MyMaps

Aunque son datos que de primeras sorprenden, porque más de la mitad están dedicados a turistas, hay que tener en cuenta otros puntos antes de analizarlos: Toledo, y sobre todo su Casco Histórico, recibe cada día, solo en el servicio de tren Avant desde Madrid, 5.000 viajeros. El turismo de un solo día, al final del año, es de 600.000 personas. Es decir, que superan a los 10.100 que viven en este distrito de la ciudad. Sonseca (11.000 habitantes), Bargas (11.000) o Mora (10.000) son municipios que se asemejan en población y dimensión al Casco Histórico toledano. Estos pueblos tienen respectivamente 58, 37 y 59 comercios pensados para sus vecinos, cifras muy similares a los 45 del distrito.

Comparación con pueblos de similar población

A la hora de analizar los comercios de estos municipios, podemos llegar a una conclusión determinante: hay casi las mismas tiendas en el Casco destinada a estos servicios que en los pueblos de alrededor de 10.000 vecinos:

Hay menos supermercados. El Casco apenas cuenta con tres (dos Carrefour Express y La Despensa), mientras que en Sonseca y Bargas tienen cinco y Mora lidera con siete.

El Casco apenas cuenta con tres (dos Carrefour Express y La Despensa), mientras que en Sonseca y Bargas tienen cinco y Mora lidera con siete. De panaderías se puede quedar corto. Pese a ello, muchas confiterías ofertan los mismos productos. Sonseca tiene cuatro, Bargas seis y Mora de nuevo lidera con nueve

Pese a ello, muchas confiterías ofertan los mismos productos. Sonseca tiene cuatro, Bargas seis y Mora de nuevo lidera con nueve En ópticas el Casco es el que más tiene. Frente a sus cuatro, Sonseca tiene tres para todo el pueblo y Mora solo dos.

Frente a sus cuatro, Sonseca tiene tres para todo el pueblo y Mora solo dos. Las mercerías escasean en todos. Es el comercio más "perjudicado" con el paso de los años. Y no es un caso aisalado solo del Casco con tan solo una, igual que Bargas y Sonseca, Mora cuenta con dos.

Es el comercio más "perjudicado" con el paso de los años. Y no es un caso aisalado solo del Casco con tan solo una, igual que Bargas y Sonseca, Mora cuenta con dos. Faltarían tiendas de muebles en el Casco. Tan solo hay una, mientras que en los pueblos la media son dos.

Tan solo hay una, mientras que en los pueblos la media son dos. En ferreterías, el Casco también pierde al tener solo una, mientras que cada pueblo cuenta como mínimo con dos. Mora incluso lo duplica, con cuatro locales.

al tener solo una, mientras que cada pueblo cuenta como mínimo con dos. Mora incluso lo duplica, con cuatro locales. Gana en pescaderías. En los municipios comparados apenas tienn una cada uno, y en el Casco perduran dos.

En los municipios comparados apenas tienn una cada uno, y en el Casco perduran dos. Y en carnicerías todos los municipios tienen cifras similares. Toledo, Sonseca y Mora tienen cinco, mientras que Bargas tan solo tiene dos.

Toledo, Sonseca y Mora tienen cinco, mientras que Bargas tan solo tiene dos. El Casco tiene menos peluquerías que los pueblos. En total, el Casco cuenta con seis, mientras que cada pueblo tiene mínimo ocho.

Cuando pasean por el Casco Histórico de Toledo, es normal que los vecinos tengan la sensación de que han sido comidos por los turistas. Las mercerías, zapaterías, tiendas de ropa o panaderías que visitaban a menudo, se han ido convirtiendo en tiendas de imanes, camisetas, gorras o llaveros. Además, los comerciantes explican a La CRónica de Toledo que se sienten un poco abandonados, porque sus vecinos no quieren comprar en la zona a causa de las aglomeraciones de turistas.

Buena parte de los 10.000 vecinos trabajan fuera del Casco, motivo por el cual muchos de ellos optan por hacer los recados al salir del trabajo y comprar en comercios cercanos. Sin embargo, otros optan por esta opción debido a la cantidad de turistas que pasean por el Casco hasta las 17:00. A partir de entonces, es cuando muchos toledanos aprovechan para hacer recados.

En Toledo hay hasta 17 "negocios de toda la vida", con cerca de cien años

Los comerciantes toledanos no culpan a los viajeros, porque saben que son necesarios y traen muchas cosas buenas, pero animan a los habitantes del casco a no solo comprar en las afueras o barrios residenciales. Recuerdan que tienen productos locales de calidad que ofrecer y una atención personalizada muy especial. De estos, hasta 17 negocios de toda la vida "sobreviven" a todos los inconvenientes.

Ana María y María Ángeles tienen sus negocios en la plaza de la Ropería / EPE

Uno de ellos, la única ferretería del Casco: 'Ferretería Llaves y llaves'. Desde los años 40 Ana María regenta este negocio ubicado en la plaza de la Ropería. Asegura que «el negocio le va bastante bien" y que "aún me quedan años para jubilarse". En la actualidad, es sobre todo cerrajería. Y precisamente enfrente de ella trabaja María Ángeles, quien junto a su marido son dueños de otro de los negocios emblema de Toledo: 'Droguería Peláez'. "Es el punto de encuentro de los vecinos", asegura María Ángeles. Un "negocio de toda la vida" que regenta con su marido desde hace 42 años. Llevado por tres generaciones, cuenta con un siglo de historia en el que han "vendido de todo".

De principios del siglo XX también es 'Alimentación Rafa', la carnicería por excelencia del Casco. Su regente, Rafael Rodríguez, continúa el negocio pese al sacrificio que supone: "es un esfuerzo muy grande de dinero y tiempo". Sin embargo, no puede fallar a los vecinos. Y de las cuatro ópticas que perduran... M. Peláez lleva abierta desde 1941 en la calle Toledo Ohio. A día de hoy se dedica únicamente a ello, pero antes también fue joyería y relojería. Fue fundada por Nazario Perea y ahora lo lleva su hija que, cuando se jubile, cerrará el negocio.

Las conclusiones finales es que hay más comercios para turistas, pero los de vecinos son similares a los de otros municipios con esa población, pero que es cierto que no hay tanta oferta como antes.