La fortuna sonríe a Toledo: 640.000 euros repartidos entre varios premiados con el cupón de la ONCE

El cupón de la ONCE repartió ayer jueves un total de 640.000 euros en Toledo, gracias a un cupón premiado con 500.000 euros y cuatro más de 35.000. Este golpe de suerte llegó a la capital castellanomanchega de la mano de un único vendedor, Jorge Gaitán Romero, quién trabaja en el barrio de Santa María de Benquerencia, concretamente en el polígono industrial.

Según ha informado la propia organización, el grueso del premio, y, por lo tanto, del dinero repartido corresponde al máximo galardón del sorteo, mientras que el resto se reparte entre varios cupones con premios secundarios.

Así es el cupón de la ONCE que ha tocado en Toledo

La ONCE también se ha encargado de recordar que todas sus loterías componen una oferta de juego "responsable, seguro y social" que les permite cumplir sus objetivos.

Puesto de la ONCE / Web de la ONCE

Entre esos fines están "realizar una amplia labor social y solidario", ya que se destinan los ingresos a "mejorar la calidad de vida de las personas ciegas o con otra discapacidad, y una gestión segura y responsable".

Sorteo del Cupón Diario de la ONCE

Por esa razón, el Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y otros 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Asimismo, el sorteo contempla también 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas.

Además, también entrega 9.000 premios de 25 euros a las tres primeras o tres últimas cifras y otros tantos de seis euros a las dos primeras o las dos últimas. Por último, también otorga el reintegro de dos euros a la primera o última cifra del número ganador.

Los cupones se comercializan a través de los más de 21.000 vendedores que forman parte de la organización. Además, se pueden adquirir desde la web oficial de la entidad y en establecimientos colaboradores autorizados.

Toledo, una ciudad con suerte

La realidad es que la ciudad de Toledo no es ajena a la suerte. Ya sea en el famoso Sorteo de Lotería de Navidad, en el Sorteo del Niño o en otro tipo de sorteos, como el de la ONCE o la Bonoloto, la fortuna suele sonreírle a la capital regional.

Administración 'Lotería La Caprichosa' / Javier Longobardo

Un claro ejemplo es la administración de loterías 'La Caprichosa', un habitual en este tipo de rifas. Acostumbrada a dar suerte, lleva siete años repartiendo premios de todo tipo a los vecinos de la ciudad. Su gran momento, repartir el Gordo del sorteo de Navidad en el año 2023.

Otro caso similar es el de la administración de 'Doña Lola', un negocio familiar que en el pasado sorteo de Navidad repartieron un cuarto y un quinto premio, que se sumaron al tercer premio que repartieron en 2024. A pocos pasos de la Plaza de Zocodover, esta administración es otro ejemplo de la suerte que persigue a Toledo.