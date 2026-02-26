Toledo acogerá este domingo la III Carrera y Marcha Memorial Cipriano: categorías, horario y recorrido

La tercera edición de la Carrera y Marcha 'Memorial Cipriano' en Toledo está a la vuelta de la esquina. Este acto anual se presentó el pasado miércoles en la sede la ONG 'Socorro de los Pobres', quienes se encargan de organizar todo el evento. La organización recibe todos los meses a unas 600 personas que necesitan ayuda.

El evento tendrá su pistoletazo de salida este domingo, 1 de marzo, a partir de las 10:30 horas. La salida será en la propia sede de la ONG. El objetivo de la carrera es claro. Por un lado, rendir homenaje a este toledano tan querido, que falleció en 2023. Por otro, continuar su legado, recogiendo comida para los más necesitados.

El objetivo no es ganar, sino donar

Reyes Calvo, voluntaria de la ONG toledana, explicó que esta competición se trata de una carrera especial, "donde el corredor no gana, sino que dona". La idea es poder llenar un almacén "que por desgracia, ha tenido épocas más boyantes" y del que salen de seis a siete mil euros al mes en ayudas para esas 600 personas.

Cartel de la III Carrera y Marcha Memorial Cipriano / Web deporchip

Por ello, además del compromiso de los patrocinadores, cada uno de los participantes donará cinco kilos de comida. El año pasado fueron casi 400 los participantes, y este año la ONG espera que esa cifra se pueda superar.

En la carrera participará, por ejemplo, Rubén Lozano, concejal de Deportes, que también estuvo presente en la presentación de la prueba.

Cuotas de inscripción y categorías

Para esta tercera edición las cuotas de inscripción se dividen en dos. Por un lado, está la opción de 3 euros y 5 kilos de alimentos no perecederos para la marcha; y por otro, está la opción de 5 euros y 5 kilos de alimentos no perecederos para la carrera. Los alimentos se llevarán a la sede de la ONG cuando acudan a la misma a recoger el dorsal.

En el caso de la marcha, con competitiva, hay una única categoría, sin límite de edad. Por otra parte, las categorías de la carrera son las si tienen una pequeña división:

Categoría Sénior : 16-39 años

: 16-39 años Categoría Máster (1) : 40-49 años

: 40-49 años Categoría Máster (2): De 50 años en adelante

Aún hay plazas disponibles para todas las modalidades y categorías. Las inscripciones se pueden hacer desde la web deporchip.

Recorrido de la III Carrera y Marcha 'Memorial Cipriano'

El trazado quiere ser un paseo agradable para toda la familia por la senda ecológica. Partirá a las 10:30 horas de la mañana hacia la puerta del Cambrón pasando por el Circo Romano, barrio de Santa Teresa, paseo de las Moreras y de ahí a la Senda Ecológica para subir de nuevo a la sede de la ONG, donde estará la meta. De forma que la carrera serán siete kilómetros y medio y la marcha, cinco y medio.

Recorrido de la III Carrera y Marcha Memorial Cipriano / Wikiloc

Una vez finalizadas todas las pruebas tendrá lugar, a partir de las 11:45 horas, la ceremonia de premios y condecoraciones.

Por último también cabe recordar que los participantes pueden donar y recoger su dorsal la tarde del día 27 de febrero (17:00-19:00 horas), la mañana del 28 (11:00-13:00 horas) y el propio día de la carrera hasta media hora antes de la salida.