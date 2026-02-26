DÍA MUNDIAL
En los últimos seis años se ha triplicado la producción de pistacho en España: ¿Por qué cada vez está más de moda?
Este fruto seco es el cultivo de moda para los agricultores, y nuestro país es uno de los que más produce de la Unión Europea
Hoy, como cada 26 de febrero, el pistacho celebra su Día Mundial. Un fruto seco que cada vez está más presente en la gastronomía: más allá de comerlo como lo conocemos, ahora está incorporado en tartas, helados... A la vista -y al paladar- está que el pistacho está de moda. Y parece que así seguirá. En el pasado 2024 se consumieron 1.153.200 toneladas en todo el mundo, y las variedades más consumidas en nuestro país actualmente, como afirman algunos expertos, son Sinora, Larnaka, Kerman.
En la región de Castilla-La Mancha es donde más se produce, y poseen el 77,3 % de todas las hectáreas del país, con un incremento del 8,6 % de las mismas con respecto a 2024. En 2024 en nuestro país se produjeron más de 24 mil toneladas, y en el pasado 2025 en la región manchega se produjeron más de 11 mil toneladas de pistacho seco. Todo un récord histórico. Y una de las claves que hacen ser a Castilla-La Mancha la comunidad de España más ‘pistachera’ es su clima, muy favorable para su cultivo y crecimiento, ya que necesita frío y humedad en invierno y calor durante el verano.
En total, estas son las regiones del país con más terrenos de este fruto seco:
- Castilla-La Mancha, 69.317 hectáreas
- Andalucía, 8.103 hectáreas
- Extremadura, 5.091 hectáreas
- Castilla y León, 2.407 hectáreas
- Región de Murcia, 1.742 hectáreas
- Aragón, 1.615
- Comunidad de Madrid, 1.341 hectáreas
- Cataluña, 1.148 hectáreas
- Comunidad Valenciana, 244 hectáreas
Y de este total, 46.678 hectáreas son de secano y 43.116 de regadío. En solo seis años el pistacho ha triplicado su producción en España: en 2018 se produjeron 8.210 toneladas y en la temporada 24/25 24.039.
El pistacho es un cultivo muy rentable
Pero, ¿por qué está tan de moda? Un experto como Ion Mitrofan, de ‘Solo Pistachos’, empresa ubicada en Toledo, explica que "es una planta muy rentable. Puede durar 200 años fácil y no da tanto trabajo como otras plantaciones. Empieza a producir a los cinco años". Por todo ello afirma que, actualmente, "el pistacho es una de las plantaciones más rentables". Y ello está generando una gran riqueza a la región de Castilla-La Mancha.
Plantar una hectárea de pistacho cuesta entre 5 y 10 mil euros, y las ganancias brutas por año oscilan entre 4 y 6 mil euros en secano y entre 7.500 y 10.000 en regadío. Y lo más rentable de todo es que un pistachero puede durar hasta 300 años. Todo ha -y sigue- aumentado en el pistacho, al igual que su precio para el consumidor final: algunas variedades costaban en 2018 8 euros el kilo y actualmente se encuentran en 18 euros/kilo.
Los frutos secos más producidos en España
Estados Unidos, Turquía, China e Irán son los países que más toneladas de frutos secos producen en el mundo. En el caso de España, estos son los más producidos:
- Almendra. 366.465 toneladas, y 766.071 hectáreas
- Castaña. 95.989 toneladas y 38.541 hectáreas
- Pistacho. 24.039 t y 85.845 ha
- Nuez. 19.135 t y 13.106 ha
- Avellana. 2.725 t y 12.186 ha
Los beneficios para la salud que aporta el pistacho
Este fruto seco, según varios estudios de expertos, aporta muchos beneficios a la salud. Destacan:
- Colesterol y triglicéridos en sangre. Regula ambos niveles gracias a su aporte de ácidos grasos
- Control de glucosa. Gracias a su combinación equilibrada de fibra, grasas saludables y proteínas
- Saciedad y control de peso. Beneficia a un índice de masa corporal más estable
- Microbiota intestinal. Actúa como alimento prebiótico que nutre a las bacterias beneficiosas del intestino
- Salud ocular (luteína, zeaxatina). Protegen a las células de la retina del daño de los radicales libres
- Fuente de proteína vegetal. Aporta unos 20 gramos de proteína por cada 100
- Rico en vitamina B6 y potasio. Fundamentales para la función muscular y la presión arterial
- Antioxidantes y antiinflamatorios. Ayudan a reducir la inflamación sistémica y el estrés oxidativo
