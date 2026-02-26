En los últimos seis años se ha triplicado la producción de pistacho en España: ¿Por qué cada vez está más de moda?

Hoy, como cada 26 de febrero, el pistacho celebra su Día Mundial. Un fruto seco que cada vez está más presente en la gastronomía: más allá de comerlo como lo conocemos, ahora está incorporado en tartas, helados... A la vista -y al paladar- está que el pistacho está de moda. Y parece que así seguirá. En el pasado 2024 se consumieron 1.153.200 toneladas en todo el mundo, y las variedades más consumidas en nuestro país actualmente, como afirman algunos expertos, son Sinora, Larnaka, Kerman.

En la región de Castilla-La Mancha es donde más se produce, y poseen el 77,3 % de todas las hectáreas del país, con un incremento del 8,6 % de las mismas con respecto a 2024. En 2024 en nuestro país se produjeron más de 24 mil toneladas, y en el pasado 2025 en la región manchega se produjeron más de 11 mil toneladas de pistacho seco. Todo un récord histórico. Y una de las claves que hacen ser a Castilla-La Mancha la comunidad de España más ‘pistachera’ es su clima, muy favorable para su cultivo y crecimiento, ya que necesita frío y humedad en invierno y calor durante el verano.

En total, estas son las regiones del país con más terrenos de este fruto seco:

Castilla-La Mancha, 69.317 hectáreas

Andalucía, 8.103 hectáreas

Extremadura, 5.091 hectáreas

Castilla y León, 2.407 hectáreas

Región de Murcia, 1.742 hectáreas

Aragón, 1.615

Comunidad de Madrid, 1.341 hectáreas

Cataluña, 1.148 hectáreas

Comunidad Valenciana, 244 hectáreas

Y de este total, 46.678 hectáreas son de secano y 43.116 de regadío. En solo seis años el pistacho ha triplicado su producción en España: en 2018 se produjeron 8.210 toneladas y en la temporada 24/25 24.039.

El pistacho es un cultivo muy rentable

Pero, ¿por qué está tan de moda? Un experto como Ion Mitrofan, de ‘Solo Pistachos’, empresa ubicada en Toledo, explica que "es una planta muy rentable. Puede durar 200 años fácil y no da tanto trabajo como otras plantaciones. Empieza a producir a los cinco años". Por todo ello afirma que, actualmente, "el pistacho es una de las plantaciones más rentables". Y ello está generando una gran riqueza a la región de Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha, la región que más pistacho produce / EPE

Plantar una hectárea de pistacho cuesta entre 5 y 10 mil euros, y las ganancias brutas por año oscilan entre 4 y 6 mil euros en secano y entre 7.500 y 10.000 en regadío. Y lo más rentable de todo es que un pistachero puede durar hasta 300 años. Todo ha -y sigue- aumentado en el pistacho, al igual que su precio para el consumidor final: algunas variedades costaban en 2018 8 euros el kilo y actualmente se encuentran en 18 euros/kilo.

Los frutos secos más producidos en España

Estados Unidos, Turquía, China e Irán son los países que más toneladas de frutos secos producen en el mundo. En el caso de España, estos son los más producidos:

Almendra. 366.465 toneladas, y 766.071 hectáreas Castaña. 95.989 toneladas y 38.541 hectáreas Pistacho. 24.039 t y 85.845 ha Nuez. 19.135 t y 13.106 ha Avellana. 2.725 t y 12.186 ha

Los beneficios para la salud que aporta el pistacho

Este fruto seco, según varios estudios de expertos, aporta muchos beneficios a la salud. Destacan: