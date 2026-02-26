Todo sobre las nuevas terrazas de hostelería que van a llegar a Toledo: en zonas verdes, por diferentes barrios y durante 5 años

Llega una importante novedad que puede ser muy positiva para los vecinos de Toledo. Si echaban en falta terrazas de hostelería en las que disfrutar de una velada agradable o diferente, cuando llegue el buen tiempo, el ayuntamiento ha licitado la gestión de seis tanto en la zona del Casco Histórico como de otros barrios. Lo han aprobado, además de otros asuntos, en la última Junta de Gobierno Local.

Las terrazas de hostelería que van a llegar a Toledo

En total, llegarán seis nuevas terrazas de hostelería a la ciudad, tres estarán en el Casco Histórico y el resto en barrios como San Antón o Valparaíso. Las que no se encuentran en el centro antiguo de Toledo destacan por tener una ubicación especial y que puede ser interesante colocar este servicio desde el punto de vista sociocultural. Lugares en los que los vecinos pueden disfrutar por su ambiente y disposición.

Entre las terrazas que llegarán próximamente a Toledo serán la de Caracena, que se encuentra a solo dos minutos andando de la plaza del Ayuntamiento. También se podrán disfrutar en la zona verde del Corralillo de San Miguel, una parte de la ciudad de buenas vistas y un ambiente agradable, más tranquilo que en otros puntos turísticos. Perfecto para disfrutar de unas buenas vistas, en uno de los lugares más emblemáticos del centro histórico, también llegará una nueva terraza a la zona verde del paseo del Miradero.

También llegará una nueva terraza a la zona verde del paseo del Miradero de Toledo / Turismo Toledo

Entre estas licitaciones, hay terrazas que no van a estar en el Casco Histórico para que otros vecinos de Toledo puedan disfrutarlas. Es el caso de la que llegará a la zona verde de la Avenida del Madroño, una zona muy tranquila y principalmente residencial. Las otras dos serán en el paseo de Recaredo y el parque del Crucero.

Las licitaciones a las que ha dado luz verde el Ayuntamiento de Toledo salen en lotes individuales por un periodo de 60 meses, es decir, de cinco años. Con estas concesiones, van a poder ingresar 686.000 euros en concepto de canon. Los contratos se van a convocar al alza, explican fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Otra importante novedad que se ha conocido tras la Junta de Gobierno Local ha sido que sale a concurso la gestión del establecimiento hostelero en el parque de los Alcázares. Será por un plazo de 84 meses y un precio de licitación de 42.000 euros.

Además, se ha comunicado la adjudicación del contrato para la renovación del alumbrado público de la calle Alemania a la empresa Imesapi S.A. por un importe de 356.929,64 euros. El portavoz del Gobierno Local, Juanjo Alcalde, ha explicado que se trata de una demanda vecinal que han conseguido cumplir.

Otra noticia que tiene que ver con el ocio y que puede alegrar a muchos de los vecinos, en relación con el área de Cultura, Hacienda y Patrimonio, es que Mägo de Oz va a actuar en el Corpus de Toledo. Se ha autorizado el inicio del expediente para su contratación en un concierto el próximo 30 de mayo de 2026 en el recinto ferial de La Peraleda, por un importe de 36.600 euros.