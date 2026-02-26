Así serán los cinco conciertos gratuitos de bandas organizados por la Diputación de Toledo en Semana Santa

La Diputación de Toledo reafirma su respaldo y compromiso con la Semana Santa toledana con la segunda edición del ciclo de conciertos de bandas de música. Una iniciativa que se puso en marcha por primera vez el año pasado y que con su repetición, se consolida dentro de la programación cultural vinculada a esta fechas en Toledo.

Un ciclo que "nació con un objetivo muy claro: reforzar y engrandecer nuestra Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, y dar cabida en ella a las agrupaciones musicales de toda la provincia”, así lo resumió el diputado de Cultura, Tomás Arribas; quien presentó ayer la programación acompañado por el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Toledo, Juan Carlos Sánchez; la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez; y el coordinador de Cultura de la Diputación provincial, Emilio Martínez.

"Un ciclo estable que queremos consolidar con el tiempo"

El diputado defendió el papel esencial que desempeñan estas formaciones musicales en la tradición toledana. “Las bandas de música forman parte del alma de nuestros pueblos. Son escuela, son cantera, son convivencia y son tradición”, señaló; destacando que durante la Semana Santa “adquieren un papel protagonista, acompañando procesiones y actos litúrgicos, ayudando a crear esa atmósfera de recogimiento y emoción que caracteriza a estas fechas”.

Presentación segundo ciclo de conciertos de bandas de la Diputación de Toledo / Diputación de Toledo

Por ello, la Diputación decidió “dar un paso más y ofrecer un espacio propio a estas formaciones dentro de la programación previa a la Semana Santa, con un ciclo estable que queremos consolidar en el tiempo”.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, quiso agradecer la iniciativa de la Diputación afirmando que estas bandas "están involucradas en la vida cultural de sus localidades y forman parte del tejido cultural que tenemos también en estos lugares. Hablamos de una iniciativa de calidad y de excelencia, y esta iniciativa viene a reforzar la candidatura de Toledo como Ciudad Europea de la cultura”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Toledo, Juan Carlos Sánchez, recordó el éxito de la pasada edición y remarcó que “el hecho de que este año sean cinco conciertos es dar un pasito más"; ya que el año pasado participaron cuatro agrupaciones. De hecho, el año pasado la propuesta colgó el cartel de aforo completo en todos los conciertos y, todos ellos, esperan que este año se repita.

Con esta segunda edición, la institución provincial vuelve a demostrar su apuesta decidida por integrar a los municipios en la programación cultural de la capital, fortaleciendo la identidad común de la provincia y proyectando la imagen de Toledo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Estos son las cinco bandas de la provincia que actuarán

Los conciertos se celebrarán los sábados 28 de febrero, 7, 14 y 21 de marzo, todos ellos a las 17:30 horas en la Iglesia de los Jesuitas- situado en el Casco Histórico-. Mientras que el concierto que cerrará el ciclo, ofrecido por la Banda de Música de Villaseca de la Sagra, con motivo de los actos de celebración del 400 aniversario de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora del Valle de Toledo, tendrá lugar el 28 de marzo, a las 13:00 horas.

Todos ellos serán gratuitos, con una duración aproximada de entre 60 y 75 minutos, hasta completar aforo. También actuarán la Agrupación Musical "El Cautivo"; la Fundación Musical "Manuel de Falla"; la Asociación "La Flor de la Mancha"; y la Agrupación Musical "La Muela".