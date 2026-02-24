La provincia de Toledo consolida su 'baby boom' con cinco años de crecimiento consecutivo en nacimientos

España está viviendo un 'baby boom' y, por primera vez en la última década, los nacimientos han sido mayores a las defunciones. Aunque la diferencia ha sido de solo un 1%, lo cierto es que en muchas partes del país se ha registrado un aumento significativo de la natalidad, como es el caso de la provincia de Toledo.

Aunque los fallecidos siguen superando a los nacimientos en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo, con una diferencia del 19%, el 2025 se puede considerar un buen año en el campo de la natalidad. Han sido un total de 5.437 nacidos en el último año, mientras que en 2024 se quedaron en los 5.256 nacimientos.

Aunque el número de fallecidos sigue superando al de los nacidos en el año 2025, en la provincia de Toledo destaca el aumento de la natalidad, con 5.437 nuevos bebés, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, se trata de un incremento del 3,45% en los datos de 2024, cuando fueron 5.256 nacimientos.

Los nuevos bebés que han llegado a las localidades toledanas han sido 2.841 varones, un 52,25% de los nacimientos. En cambio, las mujeres se han quedado en 2.596.

Con estos datos, se convierte en la provincia de Castilla-La Mancha con más nacidos en 2025. En segundo lugar, está Ciudad Real con 3.171 nuevos bebés, seguida de Albacete y Guadalajara. En última posición está Cuenca, con 1.330.

La media de nacimientos al día en la provincia es de 14,9, mientras que en 2024 la cifra se quedó en los 14 al día.

Cinco años seguidos de aumento de la natalidad en Toledo

El aumento en los datos de nacimientos en Toledo en 2025 no es una buena noticia aislada. Lo cierto es que los toledanos llevan cinco años consecutivos creciendo en este campo, demostrando que la provincia está experimentando su propio 'baby boom'.

Toledo tiene una tendencia positiva que comenzó después de 2021. Durante ese año, se alcanzó el mínimo histórico con 1.142 bebés nacidos entre enero y marzo. Desde entonces, la provincia ha logrado estabilizarse: 1.271 en 2022, 1.275 en 2024 y ahora 1.286 en 2025, un crecimiento lento, pero constante, que permite cierta esperanza de cara a los próximos meses.

Ya en el arranque de 2025 se apreciaba que iba a ser un año prometedor. En enero nacieron 450 bebés, frente a los 426 del mismo mes del año anterior o en febrero también se confirmó la mejora, con 439 nacimientos, casi un 7% más que en 2024 (410). Estos dos primeros meses marcaron el mejor inicio de año desde 2020, alimentando la expectativa de que 2025 podría consolidar una tendencia más firme que ya se ha confirmado, con un 3,45% de aumento de la natalidad.