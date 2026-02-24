Un nuevo accidente laboral en Puy du Fou de Toledo deja dos heridos tras ser arrollados por un caballo

Dos trabajadores del parque temático Puy du Fou de Toledo resultaron heridos durante la jornada de ayer tras ser arrollados por un caballo. Los jóvenes, un hombre de 25 años y una mujer de 24 años, se encontraban ensayando uno de los espectáculos del parque temático, el cual volverá a abrir sus puertas para la temporada 2026 el 7 de marzo de 2026.

El suceso ocurrió alrededor de las 13:15 horas, momento en el que fue avisado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Según fuentes del 112, hasta el parque temático acudieron agentes de la Policía Nacional y una ambulancia, que trasladó a los heridos al Hospital Universitario de Toledo.

Por el momento no se ha podido especificar el estado de gravedad de los empleados.

El accidente laboral precedente en el parque temático dejó cinco heridos

El último precedente de accidente laboral ocurrido en el parque temático Puy du Fou se remonta al pasado 24 de agosto, cuando cinco trabajadores resultaron heridos tras volcar un coche de atrezzo durante el espectáculo "El Sueño de Toledo". Tras ser atendidos por una UVI móvil, los cinco empleados -cuatro mujeres y un hombre- fueron traslados también al Hospital Universitario de Toledo. Estos no sufrieron lesiones graves y fueron dados de alta la misma noche del accidente.

Mientras que el 24 de abril de 2025 un trabajador ya sufrió un accidente implicado con un caballo. Un joven de 25 años resultó herido tras caerse de este que montaba en uno el espectáculo del "Misterio de Sorbaces". Un espectáculo en el que los caballos son los protagonistas.