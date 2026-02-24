La nueva temporada de Puy du Fou de Toledo llega con un gran sorteo de entradas: cómo participar

La nueva temporada del parque temático Puy du Fou de Toledo arranca el próximo 7 de marzo y ha decidido celebrarlo con sus seguidores en redes sociales.

Tras un 2025 de récord, el espacio ha lanzado un sorteo de cinco entradas dobles para disfrutar de sus espectáculos durante los primeros días de apertura. La nueva temporada abrirá un total de 185 días, incluidos los 19 días dedicados a la temporada navideña.

Sorteo de cinco entradas para Puy Du Fou para los primeros fines de semana de la temporada

"Queremos que seas protagonista desde el primer instante. Solo unos pocos lo vivirán desde el principio. La cuenta atrás ha comenzado", han expresado desde el parque de Puy Du Fou a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

El sorteo estará disponible hasta el próximo domingo 1 de marzo, a las 23:59 h, y los cinco ganadores se anunciarán a través del mismo post en la red social. El premio será canjeable durante los fines de semana del 7-8 de marzo y del 14-15 de marzo.

En la propia publicación, el espacio ha recordado que "desde Puy du Fou España nunca pediremos datos personales por mensaje privado ni solicitaremos pagos o enlaces externos. Los ganadores se comunicarán exclusivamente mediante la actualización de este post".

Cómo participar en el sorteo de Puy Du Fou

Como detallan en la publicación, para participar hay que seguir a Puy du Fou España en Instagram y dar 'me gusta' a la publicación. Además, hay que mencionar a la persona con la que acudirás al parque, sin existir límite de comentarios.

Por último, hay que compartir la publicación en las historias de Instagram, etiquetando a Puy du Fou.

Un 2025 de récord para el parque temático de Toledo

El parque temático cerró el año pasado con los mejores resultados de su historia tras recibir 1,72 millones de visitantes y lograr una facturación de más de 70 millones de euros. En total, realizaron más de 3.000 representaciones de espectáculos y organizaron más de 250 eventos.

Parque Puy du Fou / Web Parque Puy du Fou

Tal y como informó Puy du Fou, "el parque se ha consolidado como uno de los grandes motores del turismo cultural y de ocio en España, con una temporada en la que se ha alcanzado un récord absoluto y se han superado todas las previsiones iniciales".

Impacto en la región

El consejero delegado puso en valor el impacto que tiene el parque temático en la comunidad castellanomanchega, ya que durante 2025 las visitas generaron más de 670.000 pernoctaciones, de las cuales cerca del 90% fueron en Toledo y alrededores.

De esta forma, el beneficio económico generado en la zona superó los 250 millones de euros e impulsó de forma directa sectores clave como la hostelería, la restauración, el comercio y el ocio.

Archivo - Parque Puy du Fou / PUY DU FOU ESPAÑA - Archivo

Y en el ámbito laboral, Puy du Fou emplea a 1.300 "talentos directos" -el 85% de la comunidad- y genera 3.500 empleos indirectos, a lo que se suma la colaboración con más de 550 proveedores y empresas locales.

De cara a la temporada 2026, el parque ya ha vendido más de 400.000 entradas y se marca como objetivo superar la barrera de los 1.900.000 de visitantes.