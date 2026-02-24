Este kebab del Mercadona se hace en un pueblo de Toledo y se distribuye por medio mundo

Aunque no lo creas, el famoso kebab del Mercadona, que se vende en todo el país, tiene su origen en Toledo. Más concretamente en Lominchar, un municipio de la provincia, donde se elabora parte de este tipo de carne que se vende en estos conocidos supermercados valencianos en toda España.

Detrás esta Ozturk Quebap, una empresa cárnica con instalaciones también en Casarrubios del Monte, que se ha consolidado como una de las principales productoras de kebab de la península ibérica y que ha abierto mercado en varios países. La compañía combina producción industrial con controles de calidad adaptados al gran consumo.

Su actividad principal es la elaboración de pinchos de kebab para hostelería, pero en los últimos años ha reforzado su presencia en supermercados con productos loncheados listos para preparar en casa, como los que se comercializan en Mercadona.

La carne de kebab que viaja desde un pequeño pueblo en Toledo hasta los lineales de Mercadona

El acuerdo de suministro con Mercadona ha sido clave para la visibilidad de la empresa. La carne de kebab que el consumidor compra en bolsas refrigeradas procede de las instalaciones de Ozturk Quebap, desde donde coordina la producción y la logística.

Kebab Mercadona / Web Mercadona

Esta empresa cárnica mantiene su base productiva en Lominchar y en Casarrubios del Monte, dentro de la comarca de La Sagra. Desde estas instalaciones se elaboran pinchos de kebab, carne locheada y otros productos derivados destinados tanto a hostelería como a supermercados.

La ubicación en Toledo facilita la logística hacia el centro y norte de España, además de la conexión con mercados europeos. La empresa ha ampliado su catálogo para responder a los cambios en el consumo, con formatos listos para cocinar y productos adaptados al hogar.

Exportaciones a todo el mundo

Aunque la empresa produce en Toledo, sus productos se venden también en distintos países europeos y en destinos internacionales como Hong Kong o República Dominicana, según datos de la propia compañía y fuentes del sector.

Esta presencia exterior ha permitido consolidar el negocio más allá del mercado nacional y posicionar a la empresa dentro del sector cárnico especializado en kebab.

Impacto en la economía local

El crecimiento de Ozturk Quebap ha tenido un impacto directo en el empleo y la actividad industrial de la comarca. La empresa genera puestos directos e indirectos y forma parte del tejido agroalimentario que mantiene actividad económica en municipios pequeños de Castilla-La Mancha.

Durante una visita reciente a sus instalaciones, responsables de la Consejería de Agricultura destacaron el papel de la empresa como ejemplo de industria que impulsa el empleo rural y contribuye al desarrollo de la provincia de Toledo.

Este caso refleja el peso que tiene la industria agroalimentaria en Castilla-La Mancha. Desde un pequeño municipio de Toledo, la empresa ha logrado introducir sus productos en grandes cadenas de supermercados, consolidarse en el canal hostelero y abrir mercado fuera de España.

Sin dudas es un ejemplo de cómo, en ocasiones, la industria instalada en pueblos pequeños puede alcanzar dimensión nacional e internacional sin salir de la provincia.