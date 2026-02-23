SANTO DOMINGO-CAUDILLA
La Guardia Civil desactiva una bomba de aviación alemana de la Guerra Civil hallada en Toledo
La Guardia Civil desactivó una bomba de aviación alemana de la Guerra Civil hallada en el patio de una vivienda de Santo Domingo-Caudilla, un municipio de Toledo
Agentes del grupo de especialistas en desactivación de explosivos (Gedex) de la Guardia Civil han recogido una bomba de aviación alemana en Toledo. Se trata de un objeto de la época de la Guerra Civil.
Este explosivo de aviación ha sido hallado semienterrada en el patio de una vivienda de Santo Domingo-Caudilla. Se trata de un municipio de 1.299 habitantes en 2025 y se encuentra a media hora de Toledo.
La bomba ya ha sido detonada, para tranquilidad de los vecinos y el resto de afectados en este suceso. Las personas de esta zona se quedaron muy sorprendidas después de que una de ellas encontrara este artefacto en su vivienda en la calle Pancique. Fue a última hora del domingo cuando el propietario vio un objeto metálico semienterrado en su patio, cuando excavaba un agujero para plantar un árbol.
Este vecino toledano decidió no tocarlo, avisó a la Guardia Civil sospechando que se trataba de un artefacto explosivo. La Guardia Civil ha indicado que el artefacto es una bomba de aviación alemana de la época de la guerra civil española, que mide 38 centímetros y tiene aletas en su parte trasera.
Esta mañana ha sido retirado por efectivos del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil después de que una patrulla del instituto armado se desplazara a casa para custodiarlo. Los agentes del Gedex lo han detonado en Val de Santo Domingo, según ha informado la Guardia Civil.
