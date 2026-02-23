Toledo amplía las bonificaciones del transporte público: esto es lo que debes hacer antes de marzo

El Concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, informó el día de ayer que los usuarios del transporte público de Toledo mantendrán las bonificaciones actualmente vigentes hasta el próximo 31 de marzo, ampliándose el periodo inicial con el fin de garantizar una correcta tramitación del nuevo sistema.

Esta ampliación se debe, en gran medida, "a la acumulación de solicitudes registradas durante el mes de febrero". Además, Jiménez ha explicado que a partir del 1 de abril de 2026 entrarán en vigor las nuevas bonificaciones y modificaciones en los títulos de transporte conforme al nuevo sistema aprobado.

Fecha límite para presentar la documentación

Asimismo, el concejal ha recordado que el último día para presentar o enviar la documentación necesaria para solicitar la nueva tarjeta como empadronado será el 28 de febrero. Las solicitudes registradas antes de esa fecha tendrán garantiza la aplicación de la nueva bonificación en tiempo y forma.

En este sentido, se advierte que aquellas solicitudes presentadas fuera de plazo debido a retrasos en la aportación de la documentación requerida no podrán tener garantizada la ampliación de las nuevas bonificaciones.

Esto se debe, principalmente, a que si no se cumplen los plazos requeridos, no se puede asegurar la expedición de la tarjeta con los descuentos correspondientes dentro del calendario previsto.

La expedición de las nuevas tarjetas podría demorarse un mes

Por otro lado, el plazo para la expedición efectiva de las tarjetas por parte de la empresa concesionaria, UNAUTO, se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026. Este proceso puede alargarse más de un mes, ya que dichas tarjetas "requieren de su fabricación", como aseguró Jiménez.

La documentación podrá presentarse por correo electrónico en la dirección unauto@gruporuiz.com o de forma presencial en la Oficina de Atención al Cliente. Cabe destacar que, a partir del 1 de abril y con la entrada de las nuevas bonificaciones, no habrá más prórrogas.

Autobús urbano en Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Por último, desde la Concejalía de Movilidad se insiste en la importancia de no esperar al último momento para evitar incidencias o retrasos en la tramitación.

Tarifas del transporte público en Toledo

Esta noticia afecta en gran medida a los vecinos de Toledo, que verán prolongadas sus bonificaciones en el uso del transporte público, un medio muy solicitado. Desde la propia web del concesionario UNAUTO, se pueden ver las tarifas a las que tienen acceso todos los residentes.

- Billete ordinario (1,40 €): Para uso por cualquier persona y de venta en el propio autobús.

- Billete búho bus (gratis): Un servicio que funciona los viernes, sábados y vísperas de festivo desde las 23:30 horas (B-1 y B-2) y 00:00 horas (B-3 y B-4).

- Menores de 15 años (gratis): Deberán solicitar al conductor su billete a 0 €, tras presentar la documentación oficial.

- Tarjeta Bono Bus (para cualquier persona): Se adquiere con una recarga mínima de 5 € en la Estación de Autobuses de Toledo. Después, se puede recargar en el propio autobús por importe de 5, 10 o 20 €. Por cada viaje realizado se descontará 0,38 €.

- Tarjeta Abono General Mensual (para cualquier persona): Su precio actual, tras las subvenciones es de 20,40 € (originariamente eran 34 €). La recarga es mensual y se realiza a partir del día 25 del mes anterior, exclusivamente en la Estación de Autobuses de Toledo.

- Tarjeta Abono Mensual Joven (hasta los 24 años): Su precio actual es de 13,25 €, tras una rebaja del 50% a cargo del Gobierno. Los requisitos para su obtención y funcionamiento son los mismos que los de la tarjeta de abono mensual.

- Tarjeta para personas con discapacidad (12 €): Se entrega por periodos de 2 años, pasados los cuales se debe renovar la documentación solicitada en la propia web.

- Tarjeta Naranja (mayores de 65 años): Se debe estar empadronado en Toledo. Además, para cónyuges y viudos sin rentas propias y con pensión de viudedad, se podrá solicitar a partir de los 60 años. Se deberán cumplir una serie de requisitos y presentar una documentación que se esclarece en la web.

- Transbordos gratuitos con Tarjeta Bonobús: El usuario con este título podrá realizar transbordos gratuitos durante los 60 minutos siguientes a la validación de su viaje en todas las líneas del servicio de transporte.

- Tarjeta Mensual Gratuita para parados de larga duración: Se debe estar empadronado en Toledo, ser demandante de empleo, y cumplir una serie de requisitos que se disponen en la web.