Mercadona sorprende con unas carrilladas al vino hechas en un pequeño pueblo de Toledo

La cadena de supermercados más famosa de todo el país, Mercadona, ha decidido aumentar su oferta de platos caseros listos para comer. Como resultado de esta decisión, la empresa presidida por Juan Roig ha apostado por innovar con unas carrilladas al vino de Hacendado cocinadas en un pequeño pueblo de Toledo.

Desde Mercadona se apuesta por incrementar el surtido de productos típicos de la gastronomía española e internacional ante la creciente demanda de sus "jefes", conforma denomina la empresa valenciana a sus clientes, de este tipo de referencias.

En este caso, ha optado por lanzar en sus lineales estas nuevas carrilladas de cerdo al vino, que vende bajo su marca propia Hacendado.

Totanés, la localidad toledana encargada de preparar las carrilleras

La cadena de supermercados dirigida por Juan Roig ha dejado en manos de Industrias Cárnicas Tello una de las novedades de esta temporada. Esta empresa tiene su sede en la localidad toledana de Totanés, un pequeño pueblo de apenas 360 habitantes.

No obstante, el proveedor de Mercadona, tiene sus orígenes en el municipio de San Pablo de los Montes, también en Toledo. Allí, Eusebio Tello Cogolludo abrió una pequeña tienda en 1968 en la que comenzó la actividad de comercialización de productos cárnicos.

Grupo Tello: un gigante con 1.350 trabajadores

Tras un periplo de casi sesenta años, el Grupo Tello es un gigante del sector de la alimentación en España. La empresa que cocina las nuevas carrilladas de cerdo al vino de Mercadona produce más de quinientas referencias distintas y más de noventa millones de kilogramos al año.

En el último ejercicio en el que ha publicado sus resultados, el Grupo Tello obtuvo una facturación de 402 millones de euros. Además, para entender su magnitud, cuenta con una plantilla de 1.350 trabajadores.

Carrilladas a un precio muy asequible

Mercadona vende las carrilladas al vino en paquetes de setecientos gramos a un precio de 8,9 euros. El plato está refrigerado y se puede preparar tanto en una cazuela como en el horno o en la air fryer en apenas veinte minutos.

Esta nueva incorporación se suma a una gran lista de elaboraciones preparadas para comer en el momento, bien en casa, en la universidad, o en la oficina. Entre ellas podemos encontrar los típicos entrantes y aperitivos, como ensaladas, croquetas o tortillas de patatas.

Sección 'Listo para comer' de Mercadona / Web Mercadona

Además, entre la oferta también se pueden adquirir platos principales como pizzas, hamburguesas o bocatas. Asimismo, encontrarás lentejas, albóndigas, espaguetis o incluso berenjenas rellenas. Por último, si quieres algo distinto, Mercadona también cuenta con una amplia oferta de asados y de comida asiática, donde destacan los pokes y los surtidos de sushi.