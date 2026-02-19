La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia

La Diputación de Toledo, a través de su Servicio de Medio Ambiente, que dirige la diputada Marina García, ha puesto en marcha una nueva campaña de donación de plantas procedentes del Vivero Educativo “Taxus”.

En esta ocasión se han repartido unos 25.000 ejemplares de árboles y arbustos entre ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), centros educativos, instituciones y asociaciones de la provincia que habían solicitado ejemplares para sus proyectos de reforestación y mejora de espacios verdes.

Este programa ha afectado a más de 220 entidades

La campaña llegará a las 227 entidades que han solicitado el servicio y está dirigida a fomentar la participación de las entidades beneficiarias y de la ciudadanía en general, integrándose muchas de las plantaciones en actividades comunitarias y acciones formativa.

Las plantas se están distribuyendo desde diciembre y se mantendrá hasta el mes de febrero, aprovechando la época óptima para la plantación, destinándose a reforestar terrenos de propiedad pública, parques municipales, zonas ajardinadas y patios escolares.

La Diputación de Toledo reparte gratuitamente más de 25.000 árboles y arbustos / Diputación de Toledo

Los miles de plantas se distribuyen entre todas las solicitudes presentadas de acuerdo con la producción del vivero, con la cantidad solicitada y con las características ambientales de la zona.

En todos los casos se procura donar el máximo número de plantas a cada entidad, para contribuir entre todos a favorecer y enriquecer la cubierta vegetal del territorio, ya sea en espacios forestales o en espacios urbanos.

Una campaña con impacto en toda la provincia

Entre los ejemplares donados, se entregan ejemplares de hasta tres años de edad, a raíz desnuda, en envase o en bandeja forestal, adaptados a las necesidades de cada especie.

Entre las variedades más demandadas figuran las aromáticas como lavanda o el romero, ofreciéndose hasta un total de 28 especies diferentes, todas ellas producidas en el vivero dependiente de la Diputación de Toledo.

Además, destacan algunas que no podrían faltar, bien por ser parte de la flora autóctona de la provincia o bien por ser muy demandadas en jardinería. Así, se pueden encontrar encinas, coscojas, adelfas, teucrium o almeces.

Las plantas, dependiendo de las especies, el tamaño y la edad, se entregan a raíz desnuda, en envases de 1400 centímetros cúbicos o en bandeja forestal, tratándose en todos los casos de ejemplares de un máximo de tres años.

Una iniciativa para luchar contra el cambio climático

Esta iniciativa, que sigue la línea de años anteriores, refuerza la apuesta de la Diputación de Toledo por impulsar acciones que contribuyan a la mitigación del cambio climático, la fijación de CO₂, la lucha contra la erosión y la desertificación, el enriquecimiento de la biodiversidad y el embellecimiento de los municipios de toda la provincia.

El Vivero Educativo “Taxus” no solo genera plantas para estas campañas, sino que también actúa como un recurso educativo, acercando el valor de la flora local y la sostenibilidad a centros escolares y entidades implicadas en la protección del entorno natural.