Las obras del Parque de la Vega provocarán un corte total al tráfico: estas son las líneas de autobús urbano afectadas

Las obras de acondicionamiento del parque de la Vega entrarán, a partir del próximo lunes 23 de febrero, en una nueva fase de intervención que supondrá nuevos cortes de tráfico. Tras más de un mes afectado el tramo comprendido entre las rotondas de Tavera y Bisagra —reducido de cuatro a dos carriles— y que también afectó a los establecimientos del parque, como la churrería Catalino, el tramo de la calle Cardenal Tavera tendrá un corte total e ininterrumpido al tráfico de vehículos de Toledo.

Desde las 7:00 horas del lunes 23, y durante cinco semanas, el tramo comprendido entre las rotondas de Puerta de Bisagra y Tavera quedará cortado al tráfico. Se espera que estas afecciones al tráfico concluyan antes de la llegada de la Semana Santa, uno de los grandes acontecimientos de la ciudad.

Siete líneas de autobús urbano afectadas

El transporte público urbano también se verá afectado por estas obras, con modificaciones en sus recorridos mientras duren los trabajos. Hasta siete líneas de autobús urbano de la capital toledana se verán afectadas. Estas serán las líneas 3, 5, 10, 41, Búho 2 y Búho 4, cuyo recorrido alternativo se desviará por la avenida de la Reconquista y la calle Duque de Lerma. Este desvío a su vez implicará un incremento estimado del recorrido de entre 8 y 10 minutos aproximadamente.

La última línea afectada será la 83, la cual modificará su recorrido por la avenida de Castilla-La Mancha y la calle General Villalba, incrementándose el recorrido en aproximadamente 5 minutos. Asimismo, la parada de taxis se trasladará provisionalmente al interior de la puerta de Bisagra.

En lo que respecta a la movilidad peatonal, debido a la demolición de la acera del Parque de Sisebuto, los ciudadanos deberán circular por el paseo interior de dicho parque, itinerario que estará debidamente señalizado para garantizar la seguridad.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Toledo busca transformar el entorno de La Vega, uno de los espacios más transitados de la ciudad, y así "mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad urbana" de este punto de referencia de la capital.