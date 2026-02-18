Castilla-La Mancha invierte cerca 7,5 millones en vacunas frente al herpes zóster

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso importante en la estrategia de prevención sanitaria regional al autorizar una inversión cerca de 7,5 millones de euros destinada a la inmunización frente al herpes zóster, con la adquisición de 60.000 vacunas. Con el objetivo de garantizar la disponibilidad de dosis suficientes para avanzar en la comunidad autónoma, en línea con las recomendaciones sanitarias y las prioridades definidas desde la Consejería de Sanidad de la región.

Las vacunas, gratuitas para la población, están destinadas a personas que cumplan 65 u 80 años, así como para vacunar a grupos de riesgo. De esta manera, Castilla-La Mancha continua su estrategia de inmunización iniciada en 2023, incorporando cada año a las generaciones que alcanzan esta edad.

El herpes zóster, su incidencia aumenta a partir de los 50 años

El herpes zóster, conocido popularmente como "culebrilla", se manifiesta con un dolor intenso seguido de una erupción cutánea en forma de banda o franja que recorre un lado del tronco y otra zona del cuerpo. Aunque la mayoría de los casos se resuelven sin mayores secuelas, la neuralgia postherpética —un dolor persistente tras la desaparición de las lesiones— puede prologarse durante meses, especialmente en personas mayores de 60 años.

La vacuna frente al herpes zóster ha demostrado, según las autoridades sanitarias, una elevada eficacia para prevenir tanto la enfermedad como sus complicaciones, algo que ha convertido a la inmunización en una herramienta clave dentro de las políticas de salud pública para este grupo de edades.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, anunció que el Gobierno regional adquirirá 60.000 vacunas frente al herpes zóster / Gobierno de Castilla-La Mancha

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha reiterado la relevancia de esta enfermedad, "muy prevalente e incapacitante, cuya incidencia aumenta a partir de los 50 años" y, especialmente, en mujeres y personas con inmunodepresión u otras condiciones de riesgo. Por ello, ha defendido la protección que ofrece la vacuna, que puede llegar a reducir hasta un 97% los casos en adultos sanos mayores, así como disminuir también esta clase de neuralgia.

Un incremento del 700% en prevención en diez años

Cerca del 22% de la población de Castilla-La Mancha es mayor de 65 años, lo que hace "aún más necesario mantener estrategias de inmunización específicas". En esta línea, Castilla-La Mancha destinará más de euros a políticas de vacunación en la región, una cifra muy alejada de los cinco millones de euros que se invertían en el último periodo de la legislatura 2011-2015, lo que supone un incremento de más del 700%.