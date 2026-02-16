El desfile de Carnaval único llena de color y fantasía las calles de Toledo: mira aquí todas las comparsas

El Carnaval de Toledo 2026 ha cerrado sus celebraciones con la entrega de premios a las comparsas participantes en las diferentes modalidades y categorías.

En la Modalidad A, dirigida a comparsas de más de 30 integrantes, el Primer Premio de 3.550 euros ha sido para King-Kong, de Euforia Dance, de Villafranca de los Caballeros. Le siguieron Celestina: Conjuro de Amor (2.500 €), de la Asociación Juvenil Ritmo Joven, de Sonseca; El pacto de la luna de sangre (1.700 €), de Spirit Dance by Coma NY, de Alcázar de San Juan; El universo de Toriyama (1.150 €), de Peña Los Tunantes, de Piedrabuena; y Al ritmo del panal (700 €), de la Asociación Cultural “Leyendas de Requejo”, de Madridejos.

En la Modalidad B, para comparsas de entre 15 y 30 integrantes, el primer premio de 2.000 euros recayó en Bolofest (La Gran Familia Toledana), de La Gran Familia Toledana, de Toledo. Le siguieron A mi aire (1.400 €), de Amigos de Santa Bárbara; El paraíso de los flamencos (900 €), de García de los Reyes Diana, de La Puebla de Montalbán; Dentro del laberinto (650 €), de Estudio de Ballet Royal Art, de Ocaña; y El parque de Burguillos (300 €), de la Asociación Carnavalera El Parque de Burguillos.

En la categoría de Mención Especial Centros Educativos, los premios fueron para El Cascanueces y los cuatro reinos (600 €), AMPA Colegio Mayol; El jardín de Alberto Sánchez (300 €), AMPA García Lorca; y Alfonso VI Goldwyn Mayer (150 €), AMPA Colegio Alfonso VI, todos de Toledo.

Por último, las Menciones Especiales a Comparsas Locales reconocieron en la Modalidad A a Un mundo lleno de música (800 €), Peña Buen Camino, y Eterno MJ (400 €), Fitmove Studio by Sara Adrián, mientras que en la Modalidad B los galardonados fueron Vuela mariposas (600 €), AMPA María de Pacheco, y Atrapa tus sueños con el Manrique (300 €), AMPA Gómez Manrique, todos de Toledo.

El Carnaval de Toledo volvió a llenar las calles de color, música y creatividad, premiando tanto la espectacularidad de las coreografías como el esfuerzo y la imaginación de los participantes.