El río Tajo sigue creciendo en volumen a su paso por Toledo: cifras cercanas a los 450 m³/s

El río Tajo continúa superando el umbral de aviso hidrológico rojo por posibles desbordamientos a su paso por Toledo desde que sobrepasara dichas cifras la semana pasada. Las constantes lluvias y tormentas, y otros fenómenos, como el desembalse extraordinario en la presa del Vado del pasado martes, han contribuido a esta crecida.

Si bien hubo un momento donde parecía que el caudal se mantenía estable, en torno a los 350 metros cúbicos por segundo, desde este fin de semana la cifra se ha elevado hasta superar los 400 m³/s. La situación, como ya avisó el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, sigue siendo de "nivel rojo".

Cifras que superan el umbral rojo

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) informa, de manera continúa, sobre los niveles de caudal que tiene el río en distintos puntos de paso del mismo. Toledo es uno de ellos. Dicha organización, perteneciente al Gobierno de España, divide las situaciones de aviso hidrológico en tres. Nivel amarillo, naranja y rojo.

El nivel amarillo define un peligro potencial para todas las actividades humanas que se realicen dentro del cauce y en los márgenes. El naranja, por su parte, habla ya de un peligro real y de posibles inundaciones en zonas limítrofes con los cauces.

Por último, el nivel rojo, en el que se encuentran algunos puntos en Toledo, se define como una situación peligrosa con posibles inundaciones también en zonas habitadas o incluso cortes de vías de comunicación.

Según las cifras de la CHT, el pico máximo del caudal del río a su paso por Toledo se registró la madrugada del sábado, con 449,34 m³/s. Las cifras notificadas hoy son similares. A las 10:15 horas de la mañana se han registrado 449,26 m³/s, siendo cifras todavía superiores a las estipuladas en el nivel rojo (448,90 m³/s).

Varios embalses al límite de capacidad

El nivel rojo de aviso hidrológico se repite en varios puntos de la provincia de Toledo, como puede ser Talavera de la Reina. Esta situación se debe, principalmente, al desembalse continuado de las presas de la Comunidad de Madrid. Se espera que el "nivel rojo" siga presenta durante varios días más.

La última actualización general de la CHT también muestra la situación de varios embalses de Toledo, que también se encuentran en aviso rojo. Un ejemplo puede ser el embalse de Cazalegas, que registra cifras cercanas al 90,57% de ocupación. El pasado lunes había 6,34 hm³ de agua embalsada, de un total disponible de 7 hm³.

Otro ejemplo puede ser el embalse de Navalcán. En los registros del 9 de febrero, hace apenas una semana, se notificó la ocupación del 82,91% de su capacidad (28,19 hm³ de 34 hm³ posibles). Otros, como el embalse de Castrejón, se encuentran en cifras mayores. En su caso, se encuentra ocupado el 95,57% de su capacidad (42,05 hm³ de 44 hm³).