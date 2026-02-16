ENTORNO URBANO
Actuaciones del plan 'Renace Tajo', en Toledo: nuevo embarcadero, plantación de más de 1.300 árboles...
El consistorio busca consolidar un gran corredor verde a las puertas del centro de Toledo
El Ayuntamiento de Toledo avanza en la transformación ambiental del río con el proyecto ‘Renace Tajo’, una actuación integral que permitirá recuperar un espacio natural clave para la ciudad y acercar a los vecinos a las riberas del Tajo.
Así lo explicó el alcalde, Carlos Velázquez, durante su visita al Parque de Safont junto al concejal de Medioambiente y Río Tajo, Rubén Lozano, donde destacó la importancia de renaturalizar un entorno "muy querido por los toledanos".
Se plantarán más de 1.300 árboles, entre otras actuaciones
La intervención se desarrolla desde la zona del Granadal hasta el entorno de la autovía de circunvalación y contempla una ambiciosa renaturalización del cauce y las riberas. Entre las actuaciones más destacadas figuran la plantación de más de 1.300 árboles, la creación de un embarcadero accesible junto al Puente de Galiana -que permitirá por primera vez practicar deportes de remo en este tramo del río- y la recuperación ecológica de espacios degradados.
El proyecto también incluye la reconfiguración natural del estanque de Safont, la eliminación del antiguo canal de la noria y la implantación de sistemas de drenaje sostenible en el aparcamiento para reducir la contaminación por escorrentías. Además, se reforzará la protección frente a crecidas mediante soluciones naturales y escolleras.
Con esta actuación, el consistorio busca consolidar un gran corredor verde a las puertas del Casco Histórico, destinado al ocio, el deporte y el disfrute ciudadano, integrando definitivamente el río Tajo en la vida cotidiana de Toledo.
