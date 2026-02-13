Sorteadas las cinco viviendas del Corral de Don Diego (Toledo) entre las 200 solicitudes presentadas

Tres semanas después de conocer el listado definitivo de solicitudes, el Ayuntamiento de Toledo, a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), ha sorteado hoy, ante notario, las cinco viviendas en régimen de alquiler temporal del Corral de Don Diego.

El sorteo se ha celebrado en el Centro Cívico de Padilla, "con total transparencia", tal y como ha señalado el gerente de la EMSV, José Manuel López, y cuyo objetivo es "facilitar el acceso a la vivienda en el Casco Histórico y favorecer el arraigo de nuevas familias en el corazón de la ciudad".

Sorteo de las cinco viviendas del Corral de Don Diego (Toledo) / Ayuntamiento de Toledo

El resultado de dicho sorteo puede consultarse en la web de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.

Las viviendas estarán adjudicadas a principios de marzo

Una vez se compruebe la documentación presentada, la previsión es que las cinco viviendas, de uno, dos y tres dormitorios, puedan estar adjudicadas a los nuevos inquilinos a principios del mes de marzo.

Cabe recordar que estas viviendas cuentan con sistema de aerotermia y aislamiento acústico, garantizando eficiencia energética y confort. Además, se adjudican por un periodo de siete años y por un alquiler que oscila entre los 245 y los 628 euros mensuales.

No es el único proyecto de este estilo en Toledo

José Manuel López ha recordado que, al inicio del mandato, la EMSV presentaba saldo negativo y no podía recurrir a financiación para nuevas promociones. Tras un año de trabajo para sanear las cuentas, ahora está en disposición para impulsar nuevas promociones de vivienda en la ciudad.

"La idea es que hemos cogido impulso y seguiremos haciendo más", ha señalado el gerente. Además, ha asegurado que "el objetivo de la EMSV no es hacer negocio, es cubrir una necesidad clara; facilitar el acceso a la vivienda a los toledanos".

Sorteadas las cinco viviendas del Corrral de Don Diego (Toledo) / Ayuntamiento de Toledo

Así, López ha recordado que la EMSV trabaja actualmente en nuevas promociones en la Avenida de Santa Bárbara y en la calle Navidad, "todas ellas con garaje, porque así nos lo ha indicado el alcalde".

Una iniciativa necesaria para los propios toledanos

Por su parte, el portavoz del Gobierno Municipal, Juan José Alcalde, ha destacado que este sorteo simboliza la recuperación de una herramienta como la EMSV, que "durante 16 años estuvo infrautilizada, sin ninguna promoción lanzada y arrojando pérdidas", en lugar de construir vivienda, "obligando a muchos toledanos a residir fuera de nuestra ciudad".

Juan José Alcalde, portavos del Gobierno Municipal, durante el sorteo / Ayuntamiento de Toledo

En este sentido, el portavoz municipal ha lamentado que se haya tardado tanto tiempo en celebrar un sorteo de estas características y ha asegurado que el alcalde de Toledo "tiene muy claro la necesidad de vivienda que existe en la ciudad".

Por ello, todas estas iniciativas tienen un mismo fin. Trabajar para solucionar este problema, facilitando así que aquellas personas que quieran vivir en Toledo, puedan hacerlo.