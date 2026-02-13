Estos son los cortes de tráfico previstos en Toledo para este fin de semana con motivo del Carnaval

El Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local han previsto un dispositivo especial de tráfico para este fin de semana que garantice la seguridad durante los diferentes actos programados con motivo del Carnaval. Desde este viernes 13 de febrero se producirán cortes puntuales por el ‘Carnaval de los barrios’ previstos en las siguientes franjas horarias y vías:

Santa Mª de Benquerencia , a partir de las 18:00 horas, en la calle Alberche, en el tramo comprendido entre Valdehuesa y Bullaque, así como todas las adyacentes a este vial.

Azucaica, a partir de las 18:00 horas, en las calles plaza Azucaica, Avda. Azucaica y Camino de la Huerta.

Cortes en Toledo el sábado por el Carnaval

El sábado 14 de febrero, los cortes de tráfico afectarán principalmente al itinerario del desfile (ubicación de las comparsas en calle Coronel Baeza; rotonda. de Ávila, avda. Barber, avda. Reconquista, Glorieta Alfonso VI, avda. Carlos III, calle Nicaragua y avda. de América) y al Casco Histórico y serán los siguientes:

Desde las 12:30 hasta las 20:00 horas se cortará la Avda. de la Reconquista .

Desde las 14:30 hasta las 18:30 horas se cortará la Avda. Mas del Rivero, en sentido Ávila. Alternativa: desde la Gta. Fábrica de Armas por San Pedro el Verde hasta la Gta. de la Ctra. de la Peraleda, desde aquí enlace con TO-20 todas direcciones.

Desde las 16:00 hasta las 18:30 horas se cortará la Avda. Adolfo Suarez en sentido a Toledo. Alternativas: por TO-21 hasta la Gta. de la calle Bélgica, desde aquí hacia A-42 o por TO-20 hacia Gta. del hotel Beatriz y Gta. de la Ctra. de la Peraleda (Residencia de Mayores Vitalia Home).

Desde las 15:30 hasta las 20:30 horas se cortará la Avda. América en el tramo comprendido entre Colombia y Méjico.

Desde las 15:30 hasta las 20:30 horas se cortará la calle Nicaragua.

Desde las 16:00 hasta las 19:30 horas se podrá cortar circunstancialmente la Avda. de la Cava en sentido Toledo. Alternativa: por Ctra. de la Peraleda a TO-20 y TO-21 y por la Ronda Toledo (Ctra. del Valle) al Paseo de la Rosa o a la Avda. Castilla-La Mancha.

Desde las 16:00 hasta las 19:30 horas se cortará la avda. Carlos III, en el tramo comprendido entre las Gtas. Alfonso VI y Fábrica de Armas.

Desde las 16:00 horas se cortará en Glorieta de Bisagra hacia la Glorieta de Alfonso VI.

Desde las 23:30 hasta las 4:30 horas quedará cortada la plaza del Ayuntamiento, excepto vecinos de Cardenal Cisneros, de acuerdo con las circunstancias de concentración de público para su acceso.

Acceso a Cuesta de Carlos V y calles adyacentes (de 14:30 horas del sábado a 6:00 horas del domingo): A los residentes de la zona de la Plaza Seco, garaje Alcázar, autorizados por el Túnel de Sindicatos y clientes de hoteles de la zona se les permitirá el acceso de forma excepcional por las calles Cervantes, Unión y Paz para llegar a la Cuesta de Carlos V.

Restricción de estacionamiento en el aparcamiento asfaltado existente entre las calles Coronel Baeza y Mas del Rivero para la organización del desfile, descarga de las carrozas de las charangas y parada de autobuses con los participantes en el desfile.

Se restringirá el estacionamiento de vehículos desde el viernes hasta las 19:30 horas del sábado en los siguientes tramos viales:

de vehículos desde el viernes hasta las 19:30 horas del sábado en los siguientes tramos viales: En la Avda. de Barber, en sentido Toledo.

En la Avda. de la Reconquista, en sentido Toledo.

En la Avda. de América, en el tramo comprendido entre las calles Costa Rica y Méjico.

Durante el desfile, el acceso a los barrios de Santa Teresa y Poblado Obrero, el acceso procedente de cualquier dirección: Desde la Ctra. de la Peraleda o TO-21 y TO-20 a Gta. del hotel Beatriz, a continuación Gta. de Ctra. Peraleda (Residencia de Mayores Vital Home), calle Lucas Jordán, a Mas del Rivero, desde aquí cualquier calle para el Poblado Obrero y por Camino Molinero a calle Méjico.

Las salidas se realizarán desde calle Méjico y Camino Molinero a la Gta. Fábrica de Armas, desde aquí, bien por Mas del Rivero sentido Puente de la Cava para las Ctras. Piedrabuena o Navalpino o bien por San Pedro el Verde para la Avda. Adolfo Suarez, TO-20 y TO-21(sentidos Ávila, Madrid y todas direcciones).

Barrio de los Bloques (calles Duque de Lerma, Talavera y confluentes) –durante el desfile-: Accesos y salidas: siempre por calle Quintanar y Glorieta de Duque de Lerma.

Además, los autobuses urbanos también se verán afectados. Desde las 14:30 horas de este sábado y hasta el final del servicio, la cabecera se trasladará a las dársenas de Safont, en la Ronda del Granadal, junto al remonte mecánico.

El Ayuntamiento de Toledo recomienda el uso del transporte público, y recuerda que existen varios aparcamientos disuasorios en la ciudad que estarán disponibles; el aparcamiento de Santa Teresa, Safont, Azarquiel y Toletum. Por último, y con motivo del evento ‘Los 40 sessions’ en la Plaza del Ayuntamiento, la Policía Local aconseja a los peatones circular en un solo sentido de ida desde la Plaza de Zocodover al Ayuntamiento y de salida por la calle Cardenal Cisneros-