La celebración de la quincena de la Mujer en Toledo pondrá el foco en la educación y en los más jóvenes

El Ayuntamiento de Toledo presentó el pasado miércoles su programación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo 8 de marzo. Esta programación se compromete con el objetivo de implicar a toda la ciudadanía en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, fue la encargada de presidir el Consejo Local de la Mujer donde se anunciaron esta serie de actividades y propuestas. Todas ellas reiteran el compromiso que tiene el Ayuntamiento con esta lucha.

Marisol Illescas, concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, presidiendo el Consejo Local de la Mujer / Ayuntamiento de Toledo

Actividades para todo tipo de públicos

Illescas ha presentado a los integrantes del Consejo una "completa programación, que está abierta a la incorporación de nuevas iniciativas". Además, la concejala de Asuntos Sociales añadió que estas iniciativas "se irán más allá de la quincena".

La programación incluye actividades educativas, presentaciones de libros, y propuestas narrativas tanto para público adulto como juvenil. Además, habrá actividades dirigidas específicamente a chicas jóvenes como el taller de autodefensa, "que tuvo una alta demanda el año pasado", o las rutas 'Senderos por la Igualdad'.

Presentación de la programación de la quincena de la Mujer en Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Además, la programación contempla foros de radio, ciclos de cine social y comprometido centrados en la mujer, y otras iniciativas "que pondrán el foco en la juventud y en la educación como herramienta fundamental para avanzar en igualdad", añadió Illescas.

Una novedad importante para este año

La responsable de Asuntos Sociales avanzó que, este año, la tradicional Ruta por la Igualdad que habitualmente se celebra por la senda ecológica y el Valle, se trasladará al Casco Histórico. Allí, aprovechando la colocación de la estatua de María Pacheco, se ofrecerá una ruta dedicada a mujeres ilustres vinculadas a la historia de Toledo.

Este encuentro, celebrado el miércoles, coincidió además con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en el que el Ayuntamiento programó varios talleres en el barrio de Valparaíso y en varios centros educativos de la ciudad.

Una lucha que exige una respuesta unánime

El anuncio de esta programación especial para conmemorar el Día de la Mujer llegó pocos días después de la concentración mensual contra la violencia de género, que tuvo lugar el pasado día 3 de febrero, convocada por el Consejo Local de la Mujer.

Marisol Illescas, así como varios concejales de la Corporación Municipal, participaron en esta concentración donde se condenó el asesinato de seis mujeres en lo que va de año, evidenciando que esta grave problemática exige una respuesta unánime de todas las administraciones.

Por ello, Illescas reiteró la necesidad de mantener una política "firme, coordinada y unánime" para trasladar a la ciudadanía una imagen institucional que refuerce el compromiso en la lucha contra la violencia machista. Iniciativas como la del próximo mes de marzo ayudarán a seguir esa línea política, combatiendo un problema social al que se le debe dar una solución.