Toledo aprueba un plan de medidas acústicas en los eventos del Casco Histórico para garantizar el descanso vecinal

Con el objetivo de garantizar el descanso de los vecinos del Casco Histórico, el Ayuntamiento de Toledo regulará los eventos festivos que se celebrarán en este a lo largo del año. Así lo ha anunciado la Junta de Gobierno Local, la cual ha aprobado un 'calendario de eventos' con medidas acústicas que regirán los eventos municipales que se celebren en el casco de Toledo.

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, explicaba que "lo que buscamos con esta medida es tener un casco vivo, queremos que Toledo siga celebrando actividades que dinamicen la ciudad, pero que sean compatibles con el descanso de los vecinos y la comodidad de los propios participantes".

Este son los eventos que se celebrarán en el Casco Histórico

De esta manera, el portavoz municipal ha informado sobre el calendario de eventos que se celebrarán a lo largo de 2026 en el Casco. Estos serán: Carnavales, la Semana Grande del Corpus Christi, la festividad en honor a la Virgen del Sagrario, el encendido de luces de Navidad, la fiesta de Fin de año y la noche del Patrimonio. Eventos que, a partir de ahora, se regularán por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido.

Además, el Ayuntamiento de Toledo establecerá un límite de ruido de los conciertos en el recinto Ferial de La Peraleda, a fin de minimizar las molestias ocasionadas por la transmisión de ruidos de las actividades que se realicen allí.

Juan José Alcalde, portavoz municipal durante la Junta de Gobierno Local / Ayuntamiento de Toledo

En cuanto al área de Cultura, Hacienda y Patrimonio, el portavoz ha destacado la autorización para iniciar el expediente del concierto Hit FM Corpus Toledo, que se celebrará el 29 de mayo en La Peraleda con un presupuesto de 47.190 euros. Asimismo, se ha dado luz verde a la contratación de personal de sala y acomodadores para el periodo 2026-2028 por un importe de 8.300,92 euros en el Teatro de Rojas de Toledo.

Dos licencias de taxi quedan desiertas

La Junta de Gobierno Local anunció la salida a licitación la adecuación y explotación de un establecimiento hostelero en la zona verde del Parque de Bélgica, con un precio de salida de 35.132,79 euros. Además, se revisa el canon del aparcamiento de la Plaza Ciudad de Nara y se actualiza el régimen tarifario del Centro del Agua municipal en Palomarejos.

Por último, en cuanto al área de Seguridad, Transportes e Interior, la Junta anunció que "se declara desierta, por falta de licitadores, dos de las cuatro licencias de autotaxi en el municipio de Toledo por tiempo indefinido para vehículos accesibles para personas con movilidad reducida". Después de que el pasado mes de noviembre se hubieran vuelto a sacar a concurso cuatro licencias de taxi. Mientras que aprobó la prórroga del contrato del suministro de uniformidad, calzado y complementos para la policía local de Toledo por doce meses más en tres lotes. El de uniformidad por un importe de 52.500 euros; el de calzado por un importe de 30.000 euros y el de complementos por un importe de 5.000 euros.