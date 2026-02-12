Así será la Semana Santa de Toledo 2026: cambios en los recorridos, nuevos pasos y experiencias musicales

La Semana Santa de Toledo 2026 es uno de los grandes acontecimientos que se van a vivir en la ciudad. A falta de poco más de un mes para que llegue esta fecha tan especial, tanto para turistas como vecinos, ya se conoce la programación y las procesiones que van a pasar por el Casco Histórico. Esta edición llega con muchas novedades que pueden sorprender a los seguidores habituales de esta fiesta.

Todas las novedades en la programación de la Semana Santa de Toledo 2026

En la programación de la Semana Santa de Toledo 2026, hay una novedad que destaca frente a las otras, por un motivo simbólico. En esta edición, el Cristo Redentor ampliará su recorrido del Miércoles Santo. Esta decisión se ha tomado para que pueda llegar hasta la Catedral Primada en el año de su VIII Centenario y entonar el Miserere como homenaje al templo.

El Miserere es una pieza de música sacra católica que está basada en el Salmo 50 (o 51). En este texto, el rey David, ante el profeta Nathan, pide perdón a Dios por el pecado que cometió con Bethsabé, así que es una plegaria que habla sobre el arrepentimiento y el perdón. Es muy habitual utilizarla en Semana Santa y es una obra de Gregorio Allegri para la Capilla Sixtina.

Cambios importantes en el recorrido de las procesiones de la Semana Santa de Toledo / Portal oficial de turismo de España

Además de la entrada del Cristo Redentor en la catedral, también el Miércoles Santo, los vecinos de Toledo podrán ver la talla de Nuestra Señora de la Esperanza en su Soledad, dentro de la Cofradía del Cristo de la Humildad de San Juan de los Reyes. Esta imagen participó el año pasado en el Vía Crucis, pero será la primera vez que salga en procesión, obra del sevillano Darío Fernández y un momento muy esperado por los seguidores de esta fiesta.

Ya en la Semana Santa de 2025, se intentó un plan nuevo de organización para las procesiones del Viernes Santo, el día central de la fiesta en Toledo. Se acordó que la procesión más multitudinaria de la ciudad se dividiera como procesiones independientes, para una mejor coordinación, pero la lluvia impidió comprobar su eficacia. Este año se volverá a probar.

La programación de la Semana Santa de Toledo más allá de las procesiones

Aunque las procesiones ocupan un papel muy importante durante la Semana Santa de Toledo, lo cierto es que se puede disfrutar de muchas formas, Fiesta de Interés Turístico Internacional. Otra de las grandes novedades en 2026 va a ser que el ciclo de música incorporará un concierto en la ermita del Valle. Será para celebrar los 400 años de historia la hermandad de esta ermita.

La hermandad de la ermita del Valle cumple 400 años en Toledo / Turismo Toledo

En busca de acercar la Semana Santa de Toledo a los más jóvenes o a turistas que no estén tan familiarizados con la fiesta toledana, el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la capital, Juan Carlos Sánchez, ha avanzado habrá una apuesta muy grande por crecer en las redes sociales. En su página web y perfiles virtuales podremos ver más información y contenido.

El pregón de esta edición será a cargo de Valentín Aparicio, vicerrector del Seminario Mayor de Toledo, acompañado por el Coro Voces en Armonía el próximo 25 de marzo.

La Junta de Hermandades y Cofradías han anunciado la programación de la Semana Santa cuando sigue abierta la polémica por el cartel escogido para representarla. En redes sociales, los seguidores de esta fiesta se quejaban de la utilización de la Inteligencia Artificial para crearlo, además de que la imagen original que se utilizó y editó es de Francisco Javier Martín Fernández bajo licencia Creative Commons, quien no estaba acreditado. Hasta el momento, los responsables de esa elección no han querido manifestarse ni responder a las críticas.