Los restaurantes de Toledo que recomienda la Guía Michelin reciben las placas: ¿Cuáles son sus platos estrella?

La gastronomía es una parte fundamental de la vida en Toledo. Cada vez son más vecinos y visitantes que se interesan por los platos culinarios de la zona y quieren degustar los productos locales de la región. Con el objetivo de seguir creciendo en este terreno y demostrar que es una de las bazas potentes de la capital, el ayuntamiento ha hecho entrega de sus respectivas placas a los restaurantes toledanos incluidos en la Guía Michelin.

Los restaurantes de Toledo reciben su placa de la Guía Michelin

Carlos Velázquez ha entregado a los restaurantes de Toledo que entran este año en la Guía Michelin la placa conmemorativa de este hecho. El alcalde de la ciudad ha reconocido la gran labor que hacen estos representantes del sector gastronómico: “como motor de desarrollo y pieza clave en la candidatura de la ciudad a la Capitalidad Europea de la Cultura en el año 2031”. Además, ha asegurado que ayudan a que la capital sea mejor y regalar una experiencia única a visitantes y vecinos.

El alcalde de Toledo ha felicitado a los hosteleros toledanos que hoy han sido reconocidos. En concreto, se trata del restaurante Adolfo, La Cábala, El Albero y Víctor Sánchez-Beato, opciones variadas, pero todos coinciden en su gran calidad.

Los restaurantes de Toledo en la Guía Michelin reciben sus placas conmemorativas / Ayuntamiento de Toledo

A pocos pasos de algunos de los puntos de interés turístico más importantes de la localidad, como la Catedral Primada, en la calle del Hombre de Palo está el Restaurante Adolfo. Este establecimiento ofrece los platos más tradicionales y los sabores más auténticos con un enfoque moderno y saludable. Además, el local puede presumir de tener un aspecto espectacular, imitando los grandes sabores señoriales que impresionan a cualquiera. Ha llegado a la Guía Michelin, en parte, gracias a su menú muy bien valorado de tres aperitivos, tres entrantes, un plato de pescado, otro de carne y dos postres.

La Cábala, también a pocos metros de la catedral, es perfecto para aquellos comensales amantes de un buen vino, a los que su extensa carta no va a decepcionar. Con una decoración dominada por los tonos blancos y el ladrillo visto, es casi una obligación probar las croquetas de jamón ibérico con palomitas de torrezno o el adictivo ravioli de txangurro estofado con crema de azafrán. Además, tienes dos menús con nota sobresaliente para elegir.

Uno de los platos del Restaurante Adolfo en Toledo, recomendado por la Guía Michelin / Restaurante Adolfo

En el caso de El Albero, es perfecto para el que quiera probar los sabores regionales que enamoran. Tiene un ambiente informal, perfecto para una escapada en la que conocer Toledo mientras pruebas platos de la Guía Michelin muy recomendados, como pochas con perdiz guisada a la toledana o el rabo de vaca madurada estofada al vino tinto. Incluso, tiene terraza, para aprovechar las pocas horas de sol que dejen las próximas borrascas.

Por último, Víctor Sánchez-Beato es un restaurante pequeño, pero con un excelente menú degustación vanguardista, con carne, pescado y marisco, ideal para los aficionados de la comida asiática. Tras un viaje a Japón, el chef volvió a su tierra con la idea de montar un restaurante donde la barra fuera la gran protagonista como en los locales de sushi. Podrás probar platos tan sorprendentes como su atún y ajo blanco, el arroz cremoso de jabalí o el coulant de mazapán con queso y maracuyá.

Este es un año muy importante para la gastronomía en Toledo, que va a ser una de las grandes bazas para convertirse en un referente del turismo de interior. Prueba de ello es la feria gastronómica provincial de 'Sabor Toledo', que busca dar valor a los productos locales de la zona y a los empresarios que los acercan a los vecinos. Por otro lado, el alcalde ha recordado que a través del proyecto ‘Toledo Emerge’, se va a recuperar el antiguo cementerio de las monjas o edificio de San Ildefonso en el Casco Histórico, que lleva más de 20 años cerrado, “se trasformará en el Centro Gastronómico Provincial, al servicio de los ciudadanos y los productores, convirtiéndolo en el epicentro de nuestra cocina", explicó.