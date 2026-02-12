Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Extinguido el incendio en el polígono del municipio de Borox (Toledo), tras más de 24 horas de trabajo

El incendio se provocó en la madrugada del pasado miércoles

Bomberos de tres parques de la provincia de Toledo han extinguido el incendio

Bomberos de tres parques de la provincia de Toledo han extinguido el incendio / Ayuntamiento de Toledo

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Bomberos de tres parques (Orgaz, Villarrubia de Santiago e Illescas) de la Provincia de Toledo han logrado extinguir -después de 24 horas de trabajo- el incendio en una nave del municipio de Borox (Toledo).

Ha sido sobre las 11:00 de este jueves cuando el equipo de bomberos ha dado por finalizado el trabajo, después de llegar a las 02:31 de la madrugada del miércoles a la calle Oficios del Polígono Industrial Jesús Menchero.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios agentes de la Guardia Civil, así como una UVI móvil, pero no tuvo que ser empleada ya que no se lamentaron heridos.

