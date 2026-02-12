SUCESOS
Extinguido el incendio en el polígono del municipio de Borox (Toledo), tras más de 24 horas de trabajo
El incendio se provocó en la madrugada del pasado miércoles
Bomberos de tres parques (Orgaz, Villarrubia de Santiago e Illescas) de la Provincia de Toledo han logrado extinguir -después de 24 horas de trabajo- el incendio en una nave del municipio de Borox (Toledo).
Ha sido sobre las 11:00 de este jueves cuando el equipo de bomberos ha dado por finalizado el trabajo, después de llegar a las 02:31 de la madrugada del miércoles a la calle Oficios del Polígono Industrial Jesús Menchero.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios agentes de la Guardia Civil, así como una UVI móvil, pero no tuvo que ser empleada ya que no se lamentaron heridos.
