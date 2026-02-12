Tras 9 años varado, la Diputación de Toledo vende el barco del proyecto "Ciudad de Vascos"

Después de nueve años 'a la venta' —y once desde su compra— la Diputación de Toledo ha logrado cerrar la venta del barco que en su día iba a formar parte del proyecto turístico "Ciudad de Vascos". Así lo ha confirmado recientemente el Gobierno de la Diputación que, "por fin ha logrado la venta de este barco" y que ha sido adquirido por la empresa Astilleros Gondan por 68.500 euros.

De esta forma se pone fin a un problema que venían arrastrando diferentes gobiernos de la Diputación de Toledo desde su compra, allá por 2015 por un valor de 344.850 euros. El barco llevaba varado en Ribadeo (Galicia desde 2017) con el objetivo de fomentar las visitas al yacimiento de Ciudad de Vascos, pero este nunca se llegó a usar debido a que el río Huso no es navegable según la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Una pérdida de valor de 276.350 euros

La institución provincial, gobernada ahora por PP y Vox, asegura que "la sucesión de subastas y la falta de mantenimiento e interés por parte de la anterior corporación ha provocado la pérdida de valor del bien". Desde 2017 hasta 2023 se organizaron hasta once subastas para tratar de vender el barco, pero ninguna tuvo éxito. Mientras que en 2024 tuvo lugar una operación por la que casi se vende el barco por 160.000 euros. Así lo anunció por aquel entonces el vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romero, afirmando que "solo queda que la empresa gallega que lo ha comprado realice el pago de los 160.000 euros". Sin embargo, ese pago jamás se acabó completando. Dos años después, la Diputación pudo indicar ayer miércoles que ha recibido el pago que rectifica la venta.

A la hora hacer cuentas con respecto a la inversión, la diferencia entre el valor de su compra y el de su venta asciende a 276.350 euros de dinero público perdido en el barco; a lo que se debe sumar los 4.000 euros anuales que han supuesto su mantenimiento en el puerto de Ribadeo desde 2017. En total, el precio asciende en torno a los 300.000 euros.

La Diputación defiende que el proyecto contaba con autorización para navegar el río Huso

En su comunicado oficial, la Diputación de Toledo defiende que el proyecto contaba con los permisos pertinentes para la navegación del río Huso, tal y como se destila de la “Autorización para la instalación de Campos de Boyas”, que delimitan la navegación de la zona, emitida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en mayo de 2014. Y por ende, la autorización implica a su vez el permiso de la embarcación destinada al transporte de pasajeros, "lo que desmiente de forma categórica informaciones que indicaban que la no puesta en marcha era por carecer de permisos", señala el comunicado.

Yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos / Gobierno Castilla-La Mancha

"Unas mentiras que desmiente igualmente el hecho de que la propia Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) invirtiera más de 300.000 euros en la construcción de los embarcaderos desde donde poder acceder al yacimiento", continúa.

El proyecto, iniciado en 2015, pretendía poner en valor el yacimiento Ciudad de Vascos, ciudad única en España desde el punto de vista Arqueológico, al ser un yacimiento de una antigua medina de Al-Ándalus de la que hay constancia de que estuvo habitada entre los siglos IX y XII; y reunía las características de espacio natural singular y gran riqueza cultural y arqueológica. Un proyecto que buscaba además dinamizar la zona, tanto económica como culturalmente.

Un proyecto que nunca pudo ver la luz y que, once años después se cierra por completo tras cumplimentados todos los trámites con la empresa Astilleros Gondan. No obstante, el Gobierno de Concepción Cedillo asegura que debido al "compromiso con la denominada 'España vaciada, y en su lucha contra la despoblación y apoyo a los municipios de la provincia, ya se encuentra trabajando en alternativas para poder dinamizar la zona".