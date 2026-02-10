Programación del Carnaval de Toledo 2026: gran desfile de comparsas, talleres, espectáculos y orquestas

El concejal de Festejos y Juventud de Toledo, José Vicente García-Toledano, presentó el día de ayer el programa del Carnaval 2026, una de las citas más esperadas del calendario festivo de la ciudad. Este año regresa con más fuerza, mayor participación y una programación ambiciosa que consolida esta celebración como un gran evento popular en la ciudad.

En este sentido, García-Toledano ha señalado que durante estos días "todos los barrios de Toledo y el Casco Histórico se convierten en escenario de música, color, creatividad y convivencia", destacando el carácter participativo de una fiesta que "une generaciones, asociaciones vecinales, comparsas, familias y visitantes".

Cartel Carnaval 2026 Toledo / Ayuntamiento de Toledo

El concejal ha destacado de manera especial el Gran Desfile Concurso de Carnaval, que convierte las calles de Toledo en "un espectáculo vivo de imaginación, esfuerzo y trabajo colectivo".

Grandes novedades del Desfile de Carnaval 2026 en Toledo

El Ayuntamiento de Toledo publicó el pasado mes de diciembre las bases que regirán el desfile y concurso de Peñas, Charangas y Grupos del Carnaval 2026. El evento tendrá lugar el sábado 14 de febrero, a las 16:00 horas, coincidiendo con el día de San Valentín.

La primera novedad que destacó en dicha publicación supone un adelanto la fecha habitual del desfile, celebrado normalmente a finales de febrero o incluso principios de marzo. El Consistorio, por su parte, ha anunciado que este cambio servirá para mejorar la organización y la experiencia de las comparsas.

Desfile Carnaval 2024, Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Hay que tener en cuenta que este es un desfile que en años anteriores se ha llegado a ir hasta las tres horas de duración. Eso sí, el recorrido será el mismo que en años pasados, partiendo desde la Avenida de Barber, pasando por la avenida Reconquista, la avenida Carlos III y finalizando el recorrido en la Avenida de América.

Más participación y mejora económica en los premios

Este año, según ha explicado García-Toledano, el Carnaval contará con un total de 33 comparsas, cuatro más que el año pasado. De ellas, 13 son de Toledo, mientras que hay nueve comparsas de la provincia de Toledo, otras nueve de la provincia de Ciudad Real, una de Cuenca y otra proveniente de Madrid.

En cuanto a la dotación económica de los premios, también hay novedades. En la modalidad de grupos de más de 30 personas, el primer premio alcanza los 6.550 euros, seguido de un segundo premio de 2.800 euros, un tercero de 1.700 euros, un cuarto de 1.150 euros y un quinto premio de 700 euros.

Por otro lado, los grupos de entre 15 y 30 personas, el primer premio es de 2.000 euros, el segundo de 1.400 euros, el tercero de 900 euros, el cuarto de 650 euros y un quinto premio, de nueva creación, dotado con 300 euros.

Ampliación de las menciones especiales

Otra de las novedades para esta edición es la ampliación de las menciones especiales. En 2026 se establecen más premios específicos para centros educativos y grupos locales, con mayores cuantías y un mayor número de galardones, reforzando el carácter participativo y local del Carnaval.

En total serán tres menciones especiales para centros educativos de la ciudad, dotadas con 600, 300 y 150 euros. Otras dos menciones para grupos locales de modalidad A, con 1.400 euros, y dos para grupos locales de modalidad B, con 600 y 3000 euros.

Desfile Carnaval 2024, Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Además, se mantienen las compensaciones económicas por participación, destinadas a ayudar a sufragar los gastos de las comparsas, con 400 euros para grupos de más de 30 personas y 300 euros para los de entre 12 y 30, alcanzando un presupuestario total de 16.500 euros.

"Todo este esfuerzo económico refleja una apuesta firme por un Carnaval fuerte, atractivo y participativo, que reconoce el trabajo de quienes lo hacen posibles y anima a seguir creciendo año a año", ha señalado el concejal.

Programación completa del Carnaval 2026

Todas las actividades del Carnaval 2026 en Toledo se celebrarán del 13 al 15 de febrero. El viernes 13 estará dedicado a los barrios, el sábado 14 tendrá lugar el gran desfile en el Casco Histórico y el domingo 15 se celebrarán las actividades finales y el tradicional entierro de la Sardina.

Viernes 13 de febrero

Durante el primer día del Carnaval destacarán actividades como concursos infantiles de disfraces, talleres, desfiles, espectáculos, orquestas, DJs y animación para todas las edades. Estas actividades se realizarán en los barrios de Palomarejos, Buenavista, Casco Histórico, Valparaíso, Santa Bárbara, Azucacica, Santa María de Benquerencia y San Antón.

Destaca, en especial, la recuperación de la orquesta de Santa María de Benquerencia el mismo viernes, atendiendo una histórica reivindicación vecinal, y que volverá a repetirse el sábado en la plaza de Zocodover.

Actividades del fin de semana

El sábado 14 de febrero se celebrará, como todos los años, el mencionado Gran Desfile Concurso de Carnaval. El jurado se situará en la plaza de Filipinas para agilizar la deliberación y la entrega de premios.

Por la noche, el Casco Histórico acogerá la Orquesta Jamaica en la plaza de Zocodover, la animación de Carnaval de la Peña del Rey Moro y, como novedad, una sesión de Los 40 en la plaza del Ayuntamiento con los DJs Oscar Martínez y Jose Vicens.

Desfile Carnaval 2024, Toledo / Ayuntamiento de Toledo

El domingo 15 de febrero, por la mañana, tendrá lugar un espectáculo infantil tributo a las Guerreras K-Pop. Por la tarde se celebrará el velatorio y entierro de la Sardina, con un recorrido por el Casco Histórico que finalizará en el entorno del río, donde se lanzarán los tradicionales fuegos artificiales.

Por último, el concejal de Festejos ha señalado que el presupuesto del Carnaval de este año asciende a 148.964,50 euros, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado, que ha calificado como "suficiente para garantizar un Carnaval de calidad".