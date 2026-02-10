Gala Inclusivamente: Fundación Eurocaja Rural reconoce el trabajo de 14 entidades por la inclusión de personas con discapacidad

La Primera Gala Inclusivamente de la Fundación de Eurocaja Rural se ha celebrado en Toledo para reconocer la labor de todos los actores de la sociedad que luchan a diario por la inclusión de las personas con discapacidad. A través de la entrega de 14 premios, el Árbol de Honor, se homenajea a las entidades y proyectos que confían en las personas, sin pensar en sus etiquetas.

Javier López, presidente de Eurocaja Rural y su fundación ha definido este evento como una fecha muy especial para la entidad. “Una oportunidad es una puerta que se abre al futuro”, ha explicado reconociendo como todas las personas a lo largo de nuestra vida, al margen de las condiciones de cada uno, ha tenido que abrir una puerta y prácticamente nunca se hace solos, poniendo en valor la labor de quien acompaña en esa búsqueda de oportunidades.

Así fue la Gala Inclusivamente de Fundación Eurocaja Rural

Este evento, como ha explicado el presidente Javier López, busca dar visibilidad a las personas que con ese esfuerzo y compromiso luchan por la inclusión de todos, además de reconocer el mérito y apoyar a los voluntarios técnicos y entidades que trabajan a diario desde los hechos, con contratos firmados, oportunidades abiertas… Entendiendo que la discapacidad es en realidad una capacidad de innovar y aportar como la de cualquier otro.

Javier López Martín, presidente de Eurocaja Rural durante la Gala Inclusivamente / Fundación Eurocaja Rural

Con esta primera Gala Inclusivamente de la Fundación de Eurocaja Rural, se quiere transmitir el mensaje de que un país puede crecer mucho sin ignorar a ciertos colectivos, como las personas con discapacidad, igual de necesarios y sin dejar atrás a nadie. Como destacó Javier López: “Una discapacidad no te define, te define como te enfrentas a sus desafíos”.

Fundación Eurocaja Rural ayuda a la lucha de oportunidades para las personas con discapacidad

Los Árboles de Honor de la primera Gala Inclusivamente se han entregado en diferentes bloques, en función de las iniciativas de la Fundación Eurocaja Rural para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

En la sección de ‘Talento Artístico’ se reconoce y apoya proyectos artísticos y culturales como motores de inclusión social, porque el arte es un espacio de encuentro, diversidad y participación. Por ejemplo, uno de los galardonados han sido Amitur con la obra ‘Había una vez un circo… O no’, una compañía de teatro que lleva más de 10 años convirtiendo a personas con discapacidad en artistas, porque encima del escenario no existen etiquetas ni diferencias, solo el talento. El juego de cartas ‘¿Quién es Saputo?’ para promocionar la cultura de Aragón, ‘A golpe de verso, contra la violencia machista’ de la Asociación APSÁ en Alicante, un libro que recoge poemas de personas con discapacidad o ‘Includanza’ de la Fundación Brian en Palencia fueron los otros proyectos premiados en esta categoría.

La Gala Inclusivamente reconoce el trabajo de las entidades para brindar oportunidades a las personas con discapacidad / Fundación Eurocaja Rural

WORKIN es una iniciativa que busca apoyar a asociaciones y fundaciones comprometidas con la inserción laboral de personas con discapacidad y la mejora de sus competencias profesionales. Con esta categoría en la Gala Inclusivamente, se pone en valor a las personas que promueven la integración plena de este colectivo a través del empleo, ofreciendo oportunidades reales. Agradecen el apoyo de Fundación Eurocaja Rural, explicando que no es solo una labor de las familias y asociaciones y que no pueden seguir avanzando si esta red de seguridad que les aportan.

Junto a Eurocaja Rural y su fundación han estado representantes de las entidades públicas para la entrega de los Árboles de Honor, como Jose Pablo Sabrido delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. Han trasladado su agradecimiento a la Fundación y a los agentes del tercer sector en su lucha diaria por aportar confianza y oportunidades a un pilar de la sociedad, como son las personas con discapacidad intelectual. Además, han mostrado su compromiso por seguir mejorando en la inclusión, una tarea de todos.

Con esta primera Gala Inclusivamente, se celebra a los que acompañan y cuidan, porque la inclusión es una labor de todos y para todos. Las personas con discapacidad quieren dejar claro qeu ellos aprenden y aportan diferente a la forma del resto, pero con las mismas ganas y derechos, como explicaba Gema Canales recogiendo su premio. Con estos proyectos y entidades, quieren que no estar limitados por sus circunstancias y que se les abra esa puerta, para poder aprovechar cada oportunidad.